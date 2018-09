Am Freitag versammelten sich über 80 Jugendliche im Solothurner Rathaus, um eine kantonale Jugendsession abzuhalten. Organisiert und geleitet wurde die Session vom Jugendparlament Solothurn. Einen ganzen Tag dauerte die Jugendsession, es wurde fleissig diskutiert und meistens aufmerksam zugehört. Angemeldet hatten sich sechs Schulklassen, alle vom Frohheimschulhaus in Olten.

Nach der Begrüssung am Morgen im Kantonsratssaal starteten die verschiedenen Workshops. Alle drehten sich in irgendeiner Weise um die Schweizer Politik. So wurde im Workshop «Grundlagen des Debattierens» gelernt, wie man politisch korrekt debattiert. Ein anderer Workshop befasste sich mit dem Thema «Das Kantonsparlament: Was macht das eigentlich?».

Am Vormittag und am frühen Nachmittag wurden in der Folge verschiedene politische Forderungen von den Jugendlichen erarbeitet. Nebst Forderungen zur Digitalisierung im Schulzimmer und der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, entwickelten sie auch solche in den Bereichen Integration von Flüchtlingen, der Abfallpolitik und zum Nachtleben im Kanton.