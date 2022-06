Oensingen Zwei Sportwagen mit 160 km/h unterwegs – erlaubt waren 50 Zwei junge Männer waren in Oensingen am vergangenen Freitagabend viel zu schnell unterwegs. Einer hatte zudem keinen Fahrausweis.

Zwei Raser zog die Kapo Solothurn am Freitag aus dem Verkehr. Kapo Solothurn

Es waren Drittpersonen, die die Kantonspolizei Solothurn am vergangenen Freitagabend über den schwarzen Sportwagen informierte. Dieser, so die Meldung, sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Oensingen unterwegs. Eine Patrouille habe zwei Männer anfang 20 anhalten und kontrollieren könne. Diese hätten den Sportwagen abwechselnd gefahren und zwar mit bis zu 160 statt den erlaubten 50 km/h. Einer der beiden Männer verfügte zudem über keinen Fahrausweis und sei für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen worden, berichtet die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Auch das Auto habe Mängel aufgewiesen und sei sichergestellt worden.