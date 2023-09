Oensingen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses – die Polizei sucht Zeugen Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oensingen hat am Freitagabend ein Brand erheblichen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand. Mehrere Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

Am Freitag, 29. September, gegen 17.20 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mühlefeldstrasse in Oensingen und informierte die Alarmzentrale. Umgehend hat diese die Feuerwehr Oensingen aufgeboten. Die Feuerwehr konnte den Brandherd ausfindig machen und das Feuer löschen. Im Treppenhaus hatte sich dichter Rauch ausgebreitet, der mittels Lüftern entfernt wurde. Die Bewohnerinnen und Bewohner aus verschiedenen Wohnungen wurden schliesslich evakuiert. Die Gemeinde hat für sie Notunterkünfte besorgt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist erheblich, lässt sich aber noch nicht beziffern.

Der Sachschaden ist gross. zvg

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Oensingen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn sowie vorsorglich der Rettungsdienst und eine Notärztin. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Kantonspolizei Solothurn untersucht. Aufgrund der Umstände bittet die Polizei um Hinweise. Wer am Freitagnachmittag rund um die Mühlefeldstrasse 71 verdächtige Beobachtungen gemacht hat, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 94 00.