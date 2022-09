Öffentlichkeit Solothurner Kantonsrat erteilt mehr Transparenz in der Gemeindepolitik eine Abfuhr Die unheilige Allianz von SP und SVP fruchtete nicht: Das Kantonsparlament will nicht, dass Gemeinden Beschlüsse online stellen müssen.

SP-Kantonsrätin Nicole Wyss fand mit ihrer Forderung nach mehr Transparenz keine Mehrheit. zvg

Die Gemeindeautonomie antasten: Das kommt in Solothurn einem Himmelfahrtskommando gleich. Das erfuhr SP-Frau Nicole Wyss am Mittwoch im Kantonsrat. In einem Auftrag verlangte die Oensingerin, dass Gemeinderäte mindestens die Traktandenlisten und Beschlüsse aus ihren Sitzungen auf den Websites publizieren müssen. Sie begründete:

«Die Bürgerinnen und Bürger sollen so besser am politischen Geschehen in ihren Gemeinden teilhaben können.»

Ausserdem schaffe Transparenz Vertrauen in die Behörden.

Ihr Parteikollege Markus Ammann (Olten) sah es als Anstoss zu mehr Digitalisierung, zumal Solothurn in diesem Bereich gemäss einer Studie die rote Laterne trage. Was in einer direkten Demokratie 2022 plausibel tönt, ist es mitnichten. Mit 58 gegen 27 Stimmen bei einer Enthaltung hat das Parlament den Auftrag nicht erheblich erklärt.

Grossmehrheitliche Zustimmung erhielt Wyss bloss aus ihren eigenen sowie aus SVP-Reihen. Daniel Cartier (FDP, Gretzenbach) befürchtete eine «Gleichschaltung» der Gemeinden durch den Kanton. Auch Christian Ginsig (GLP, Olten) stellte sich gegen «weitere Regulierungen». Wer ein Problem auf kommunaler Stufe beheben wolle, könne die Gemeindeversammlung besuchen, Unterschriften sammeln oder sich an Wahlen beteiligen.

Im Namen der zuständigen Sozialkommission monierte Bruno Vögtli (Mitte, Hochwald), dass mit einer entsprechenden Änderung des Gemeindegesetzes auch die Bürger- und Kirchgemeinden dazu verpflichtet würden, «bestimmte technische Mittel zu verwenden». Damit würden diese in ihrer Autonomie eingeschränkt.