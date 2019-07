Konkret ging es um die Oberrichterwahlen vom 5. September, in deren Nachgang diese Zeitung ein Schreiben öffentlich machte, wonach nicht nur die Obergerichtspräsidentin, sondern auch weitere drei Oberrichter Einblick in die Bewerbungsdossiers hatten. Und nicht nur dies: Das Obergericht gab auch eine Wahlempfehlung zuhanden der vorberatenden kantonsrätlichen Justizkommission ab.

Fall war «nicht komplex»

Ein Vorgang, den Claude Wyssmann, selber – erfolgloser – Kandidat, nicht akzeptieren mochte. Er reichte am 3. September bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung ein, die sich gegen Mitglieder der Justizkommission ebenso wie gegen Personen der Staatsanwaltschaft richtete. In der Folge bestellte der Regierungsrat mit dem Basler Ankläger Alberto Fabbri einen ausserordentlichen Oberstaatsanwalt, der die Sache gründlich prüfte. Und zu einem klaren Schluss gekommen ist: «Der objektive Tatbestand der Amtsgeheimnisverletzung ist nicht erfüllt.



Deshalb habe ich die Einstellung des Verfahrens verfügt», sagt er. Der Fall sei «nicht komplex gewesen», zumal die Vorbereitung von Richterwahlen in entsprechenden Richtlinien geregelt sei. Der Austausch zwischen Kommission und Obergericht sei darin vorgesehen, so Fabbri, eine Geheimnisverletzung daher auszuschliessen. Immerhin: Der ausserordentliche Oberstaatsanwalt regt in der Einstellungsverfügung die Anpassung der Richtlinien betreffend Wahlvorbereitung an. Demnach könnten «klarere Regeln über den Informationsaustausch zwischen den Gewalten Unsicherheiten beseitigen». Wobei es eine rein politische (und keine juristische) Frage sei, ob ein Austausch zwischen Justizkommission und Obergericht im Wahlprozedere überhaupt sinnvoll sei oder nicht.

Fragen zur Ermittlung

Noch ist die Einstellungsverfügung nicht rechtskräftig. Sie kann mit Beschwerde beim Obergericht angefochten werden. Auf Anfrage sagt Wyssmann, er müsse die Verfügung erst im Detail studieren und werde danach entscheiden, ob er Beschwerde führen werde. Ausgangspunkt für sein juristisches Vorgehen war – wie oben ausgeführt – zum einen die Tatsache, dass die Bewerbungsdossiers im Obergericht zirkulierten und dieses eine Wahlempfehlung abgab, zum andern die gleichzeitig an die Öffentlichkeit gelangte Information, wonach Wyssmann sein Bewerbungsdossier nicht fristgerecht und unvollständig eingereicht habe.



Bis heute nicht bekannt sind die Namen der involvierten Kommissionsmitglieder. Bemerkenswert: In der vom 2. Juli datierenden Einstellungsverfügung, die dieser Zeitung vorliegt, ist immerhin davon die Rede, eine Äusserung über das Wyssmann-Dossier «könnte per se das Kommissionsgeheimnis verletzt haben». Der ausserordentliche Oberstaatsanwalt hält fest, die «einzige zielführende Ermittlung zur Eruierung der Täterschaft» wäre die Befragung des Journalisten – wobei sich dieser auf den Quellenschutz berufen könnte. Eine Aussage, die Rechtsanwalt und Notar Wyssmann erstaunt: «Weshalb wurden die Mitglieder der Justizkommission nicht einzeln befragt?», stellt er in den Raum.