Obergericht Eingebürgerter Türke setzte Ehefrau unter Druck und vergewaltigte sie sieben Jahre lang – sie glaubte, vieles davon sei normal Das Obergericht muss sich mit einem Fall von schwerer häuslicher Gewalt befassen. Ein Mann vergewaltigte seine Frau mehrfach - und drohte ihr, die Kinder wegzunehmen. Erst eine Broschüre der Polizei klärte sie auf.

Das Solothurner Obergericht entscheidet in einem Fall von schwerer häuslicher Gewalt. Hanspeter Bärtschi

Anfangs soll Ali B. (Name geändert) seine Frau monatlich, zuletzt jeden dritten Tag vergewaltigt haben. Sieben Jahre lang dauerte dies an.

Ali B., der 64-jährige eingebürgerte Türke soll seine Gattin bedroht, beschimpft und eingesperrt haben. Er verletzte sie in den Wohnungen in Kappel und in Grenchen, aber auch in einem Museum. Auch die gemeinsamen Kinder soll er misshandelt haben, sie etwa mit einem Bambusstock geschlagen, eingesperrt und als «Vollidiot» beschimpft haben. Und sie gar sexuell einbezogen haben.

Das Amtsgericht Solothurn-Lebern hatte Ali am 25. März 2021 zu 4 Jahren und 10 Monaten Gefängnis, zu 170 Tagessätzen à 90 Franken und einer Busse von 900 Franken verurteilt. Ebenso zur Bezahlung einer Genugtuung von 25’000 Franken an die Frau und von 5’000 und 3’000 Franken an seine Söhne. Zudem hatte es eine stationäre Therapie angeordnet.

Er will einen Freispruch und hat deshalb Berufung erklärt

Nun kam der Fall vor das Obergericht, weil Ali B. Berufung eingelegt hatte. Der erste Verhandlungstag war geprägt von der ausführlichen Befragung Marias - der Noch-Ehefrau (die Scheidung ist im Gange). Die Frage stand im Raum: Warum hatte Maria dies so lange geschehen lassen und sich nicht längst von ihm getrennt?

Maria sprach sprudelnd hastig und detailreich. Ali verfolgte dies im Nebenzimmer per Videoübertragung, da sie ihm nicht mehr begegnen wollte. Ihr langes Ausharren hatte mehrere Gründe. Zentral waren die Kinder. Hielt sie nicht hin, liess er die Wut an ihnen aus. Sie wollte, dass die Kinder möglichst normal aufwachsen.

Ali griff auch zu andern Druckmitteln: Er stellte sie bei ihrem Arbeitgeber durch Lügen bloss. Sie war isoliert, beispielsweise habe er ihr auch schon ihr Handy weggenommen. Ali habe «Druck» ablassen müssen und ohne Sex Schmerzen gehabt, erzählte sie.

Er setzte sie unter Druck - und sie glaubte zuerst, dies sei normal

Ein wichtiger Punkt: Sie habe lange Zeit einfach geglaubt, dass sie hinhalten müsse. Erst nach einem Vorfall 2017 oder 2018, bei der sie auf dem Polizeiposten in Grenchen eine entsprechende Broschüre erhalten hatte, erfuhr sie, dass es in der Schweiz nicht so ist, dass der Mann ein eheliches Recht auf Sex einfordern könne.

Ebenfalls gewichtig: Sie hatte Angst, dass er die Kinder wie angedroht in die Türkei bringen würde, denn sie besitzen türkische Pässe. Ali habe ihr auch unter die Nase gerieben, dass nur er Schweizer sei und sie, die Ausländerin, ohne ihn hier nicht bleiben könne. Marias Einbürgerungsversuch scheiterte an Alis Schulden.

Es stellte sich heraus, dass die Beziehung zunächst etwa 7 Jahre lang glücklich gewesen sei. Erst als Maria auf Alis Handy ein Video entdeckte, bei dem er offensichtlich Sex mit jungen Prostituierten hatte, löschte es ihr ab. «In dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen.» Von da an wollte sie nie mehr Sex mit ihm, was sie ihm durch Worte und Taten wie Abwenden und Wegschubsen kundgetan habe.

Anwältin zweifelt das Gutachten an

Bei der Befragung weinte Maria oft. Ali selber machte keine Aussagen. Seine Verteidigerin Clivia Wullimann stellte über eine Stunde lang Anträge. Dabei ging es wesentlich um das psychiatrische Gutachten. Das sei mangelhaft. Die Befragung Alis durch Gutachter Lutz-Peter Hiersemenzel habe nur 5 bis 10 Minuten gedauert. Sie belehrte ihn und das Gericht, wie ein Gutachten durchgeführt werden müsse. Das 86-seitige Gutachten bezöge sich etwa nur auf zwei Seiten auf die persönliche Untersuchung.

Die festgestellte erektile Dysfunktion hätten zudem 90 Prozent der Diabetespatienten, Ali leide unter Diabetes. Manche der Anträge wurden abgelehnt. Ihr Antrag auf ein neues Gutachten wurde vorläufig abgelehnt. Staatsanwalt Arnold Büeler hielt fest, dass das Gutachten den Standards standhalte.

Gutachter Hiersemenzel bekräftigte im Saal, dass Ali eine schwere Persönlichkeitsstörung habe. Das sei sehr deutlich geworden, während man bei andern Patienten längere Zeit dafür brauche. Er sei eine Stunde lang mit Ali zusammen gewesen, der habe sich aber nicht auf eine umfassende Abklärung eingelassen. Es bestehe ein hohes Risiko, auch in einer nächsten Beziehung. Auch bestehe die Gefahr der Gewalt seiner früheren Familie gegenüber in Form eines Mitnahmesuizids. Die Behandelbarkeit sei sehr gering.

Am 22. Dezember folgen die Plädoyers, an Heiligabend das Urteil.