Obergericht Der Mörder von Winznau bekommt «nur» 20 Jahre und wird nicht verwahrt Mord und mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung. So urteilt das Solothurner Obergericht im Fall eines Tötungsdelikts in Winznau im Jahr 2016. Es spricht eine mildere Strafe aus als die Vorinstanz.

Exklusiv für Abonnenten

Hier in Winznau ereignete sich 2016 die Tat. Bruno Kissling

Es war Mord und mehrfache versuchte vorsätzliche Tötung, sprach nun das Obergericht den Italiener Federico T.* schuldig. Er hatte im Sommer 2016 in Winznau acht Pistolenschüsse abgegeben, dabei aus Verwechslung einen Mann getötet und zwei weitere Personen beinahe getötet.

Das Amtsgericht Olten-Gösgen hatte ihn vor zwei Jahren zu lebenslänglichem Gefängnis und Verwahrung verurteilt, was T. nicht akzeptierte. Das Obergericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Christian Werner verzichtete nun auf das Aussprechen einer Verwahrung, und die Gefängnisstrafe beträgt nun bloss 20 Jahre. Es müsse sich mangels direkter Zeugen auf die sehr unzuverlässigen Täteraussagen stützen und auf die Spurenermittlung.

Ermorden und töten ist nicht einerlei

Der Ablauf sei folgender: T. habe wegen der Trennung von seiner Freundin diese vergeblich versucht zu kontaktieren. Ende Mai erwarb er unerlaubterweise eine Pistole. Am Tattag erzählte ihm sein Kumpel Mirsad B.* in einem Restaurant, dass er nun nach Hause gehe, um zu duschen und nachher zur Geburtstagsparty der besten Freundin seiner Ex zu gehen.

T. war wütend, dass B. ihm die Adresse seiner Ex nicht nannte. Darum folgte er ihm und dessen Freundin unbemerkt, bis in B.s Wohnhaus. Dort hörte er im Badezimmer Wasser und schoss durch die zugezogene Tür. Drinnen war aber entgegen der Erwartung nicht B., sondern ein Fremder. Der wurde am Bein verletzt. T. öffnete die Tür und schoss zweimal, traf aber nicht. Aus nächster Nähe schoss er dreimal von hinten in den Rumpf. Als er dann seinen Irrtum erkannte, habe er die letzten zwei Schüsse des Magazins durch die Türe des Nebenraums gefeuert, wo sich vermutlich B. befand.

Er eilte Richtung Aare, lud die Pistole zwecks Suizids. Doch die Polizei stoppte ihn. Das Obergericht ging im Gegensatz zur Vorinstanz nicht von einem einheitlichen Tatgeschehen aus. Es geht nicht davon aus, dass T. mit den Schüssen auf die zweite Tür B. habe ermorden, sondern töten wollen. Dies sei nicht «besonders skrupellos» geschehen, was aber ein Merkmal von Mord ist.

Hinsichtlich des Gestorbenen im Bad sei dies jedoch der Fall, das sei besonders skrupellos. Das Opfer sei wehrlos in die Ecke gedrängt gewesen. «Es kann von einer eigentlichen Exekution gesprochen werden.»

Tele M1

Verwahrung nicht gerechtfertigt

Dass T. die Tat geplant habe, etwa schon beim Erwerb und Mitführen der Waffe, könne T. nicht «rechtsgültig» nachgewiesen werden. Verglichen mit anderen Morden stelle der Mord ein nur «mittelschweres bis schweres» Vergehen dar. Für den Mord allein gibt es 17 Jahre Gefängnis. Für die beiden versuchten vorsätzlichen Tötungen insgesamt 11 Jahre.

Wegen Regeln der Rechtsprechung könne es für die beiden Taten insgesamt nicht mehr als 20 Jahre geben. Eine Verwahrung sei nicht gerechtfertigt, weil die Prognose des Gutachters «vage» gewesen sei. T. hatte seine Tat zwar bereut, was dem Gericht aber zu wenig überzeugend schien.