Oberbuchsiten Autofahrer verstirbt nach Unfall noch auf der Unfallstelle – Zeugenaufruf In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich an der Hauptstrasse in Oberbuchsiten ein Unfall. Dabei verletzte sich der Beifahrer leicht, der Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden an mehreren Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 26. Mai, um zirka 1.05 Uhr, war ein Autofahrer auf der Hauptstrasse von Egerkingen herkommend in Richtung Oberbuchsiten unterwegs. Kurz nach dem Dorfeingang verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf einen Parkplatz. In der Folge kollidierte er mit mehreren parkierten Fahrzeugen und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 33-jährige Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der Beifahrer wurde ins Spital gebracht. zvg

Sein 24-jähriger Beifahrer verletzte sich leicht und musste in ein Spital gebracht werden. Das Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt, es entstand Sachschaden an weiteren Fahrzeugen und am Gebäude.

Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert. zvg

Zur Klärung des Unfallhergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Ereignis machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden, Telefon 062 311 94 00. (has)