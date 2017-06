Am vergangenen Sonntag wurde in weiten Teilen des Kantons Solothurn die 30-Grad-Marke geknackt. Die hochsommerliche Hitze trieb die Menschenmassen auf der Suche nach Erfrischung an die verschiedenen Wasserläufe oder aber ins Freibad. Klicken Sie sich oben durch die besten Bilder unserer Fotografen Bruno Kissling und Hansjörg Sahli.