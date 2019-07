Dies umso mehr, als die Gründe für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses und die sofortige Freistellung vorderhand ebenso im Dunkeln bleiben wie die Modalitäten der im gegenseitigen Einvernehmen beschlossenen Trennung. Konkret geht es um die Aufhebungsvereinbarung – auch über diese wurde Stillschweigen vereinbart.

Ob das Publikum – will heissen: die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – je erfahren wird, was der Fall Gehrig den Staat Solothurn kostet beziehungsweise noch kosten wird, ist unsicher. Zwar hat SVP-Kantonsrat und Anwalt Rémy Wyssmann via Datenherausgabegesuch als Einzelperson die Vereinbarung über die Auflösung des Arbeitsverhältnisses via Öffentlichkeitsverfahren herausverlangt. Vorläufiger Stand der Dinge: Der Chef des Personalamts, Urs Hammel, hat Wyssmann diese Woche mitgeteilt, da sich im fraglichen Dokument Personendaten befänden, werde die Abklärung «noch etwas Zeit erfordern».

Wider die Geheimniskrämerei

Derweil offen ist, ob die für die Öffentlichkeit relevanten Inhalte der Aufhebungsvereinbarung publik werden, steht für Gesuchsteller Wyssmann fest: «Chefbeamte sind öffentliche Personen, die mit einem angemessenen Salär entlöhnt werden, deshalb muss hier das Öffentlichkeitsprinzip konsequent angewendet werden.» Wyssmann findet das Stillschweigen über die Auflösungsvereinbarung umso stossender, als der Steuerzahler einen Anspruch darauf habe, in Erfahrung zu bringen, welche finanziellen Konsequenzen die Trennung von Gehrig hat. Für Wyssmann ist klar: «Geheimniskrämerei führt zu Vertrauensverlust in die staatlichen Institutionen.»