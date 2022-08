Nuglar Bancomat gesprengt und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Nuglar einen Bancomaten gesprengt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täterschaft konnte unerkannt fliehen.

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 2.15 Uhr gemeldet, dass an der Hofackerstrasse in Nuglar ein Bancomat gesprengt worden sei. Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aus, wo sich die Eingangsmeldung bestätigte.

Die Sprengung hinterliess einen beträchtlichen Schaden. Kapo Solothurn

Der Bancomat, welcher in einem bewohnten Gebäude eingebaut war, wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Auch das betroffene Haus wurde stark beschädigt, wobei sich das genaue Schadenausmass noch nicht beziffern lässt. Sicherheitshalber wurde der Gefahrenbereich sofort abgesperrt und die Bewohner der Liegenschaft wurden evakuiert. Verletzt wurde gemäss ersten Erkenntnissen niemand.

Die Täterschaft war bereits vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet und konnte – trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung – entkommen. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein Motorrad als Fluchtfahrzeug benutzt worden sein.

Ob und wie viel Geld entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Tatortarbeit erfolgte durch verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Solothurn mit Einbezug des Forensischen Instituts Zürich, Fedpol und der Bundesanwaltschaft, die für Sprengstoffdelikte zuständig ist.

Zur Ermittlung der Täterschaft sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall, zur Täterschaft, dem Fluchtweg oder allenfalls zu benutzten Tatfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Breitenbach in Verbindung zu setzen, Telefon 061 785 77 01.