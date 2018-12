Es ist still geworden in der Auseinandersetzung um die Frage der rechtmässigen Verwendung des Solidaritätsfünflibers – jener fünf Franken also, die den Angestellten des Kantons monatlich vom Lohn abgezogen werden, damit der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) «weiterentwickelt» werden kann. Doch es ist mitnichten so, dass die Sache still und leise begraben werden könnte.

Erstens ist im Kantonsrat eine Parlamentarische Initiative (PI) hängig, die eine Änderung des Personalgesetzes im Auge hat und die Arbeitgebervertretung in der Gesamtarbeitsvertrags-Kommission (GAVKO) durch das Parlament wählen lassen will. Zweitens wurden in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrats Anträge deponiert, die zur lückenlosen Klärung der offenen Fragen führen sollen. Und drittens ist die GAVKO selber mit Konkretisierungen und Präzisierungen ihres selbst erstellten Regelwerks beschäftigt.