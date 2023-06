Niemand verletzt Zur Rushhour: Fahrzeug brennt auf Pannenstreifen der A1 bei Egerkingen Am Mittwoch morgen brauchten Autofahrer auf der A1 einmal mehr Geduld. Ein Auto war in Brand geraten, der Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stillstand bringen. Verletzt wurde niemand.

Kapo Solothurn

Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn ereignete sich der Vorfall um kurz vor 7 Uhr. Auf der Zufahrt der Autobahn A1 in die A2 bei Egerkingen, Fahrtrichtung Basel, geriet ein Auto in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Verletzt wurde dabei niemand.

Kapo Solothurn

Während den Lösch- und Bergungsarbeiten konnte die Autobahn im Bereich nur einspurig befahren werden. Nebst der Polizei standen Angehörige der Feuerwehr Oensingen, Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Gemäss ersten Abklärungen dürfte ein technischer Defekt zum Brand geführt haben.