Niemand verletzt Starker Rauch nach Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Gerlafingen Im Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am Samstag zu einem Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gerlafingen waren rasch vor Ort und konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird untersucht.

Am Samstag, 8. Oktober 2022, um 13.15 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenfeldstrasse in Gerlafingen brennt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gerlafingen waren rasch vor Ort, konnten den Brandherd in einem Kellerabteil lokalisieren und das Feuer löschen.

Brand in Gerlafingen am Samstagnachmittag. zvg

Durch die starke Rauchentwicklung bzw. den Russniederschlag entstanden in mehreren, unterirdisch miteinander verbundenen Gebäuden, entsprechende Schäden. Verlässliche Angaben über die Schadensumme sind derzeit nicht möglich, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.