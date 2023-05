Niemand verletzt Autobahn A1 bei Gunzgen: Lieferwagen brennt vollständig aus Am frühen Dienstagmorgen geriet auf der Autobahn A1 aus noch unklaren Gründen ein Fahrzeug in Brand. Der Lieferwagen brannte zwischen Härkingen und Rothrist vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Kapo Solothurn

Am Dienstagmorgen früh um etwa 3.30 Uhr, geriet auf der Autobahn A1 bei Gunzgen, in Fahrtrichtung Zürich, ein Lieferwagen in Brand. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Gemäss Angaben der Polizei konnte der Chauffeur den Lieferwagen noch auf den Pannenstreifen lenken. Trotz raschem Löscheinsatz brannte der Lieferwagen vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Kapo Solothurn

Während den Lösch- und Bergungsarbeiten kam es auf der A1 im Bereich des Ereignisortes zu entsprechendem Rückstau. Nebst der Polizei standen Angehörige der Feuerwehr Oensingen, Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Kapo Solothurn

Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.