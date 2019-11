Nicht professionelle Standbetreiber werden am meisten gerügt

In Zahlen: 2017 wurden 9 Kontrollen durchgeführt und 11 der 16 untersuchten Proben beanstandet (69%). In 5 der 11 beanstandeten Produkte wurden die Richtwerte für eine gute Verfahrenspraxis für hitzebehandelte, kalt oder aufgewärmt genussfertige Speisen gleich in mehreren Parametern massiv überschritten. Dabei handelte es sich um heikle Produkte wie Mischgemüse, Linsen, Fleischfüllungen und -saucen sowie Pouletspiessli. Im Jahr darauf mussten bei 15 von 34 Proben beanstandet werden (44%). Gefundene Bakterien überschritten die Richtwerte teilweise um das zehnfache.

Stimmen die Temperaturen des gelagerten Fleisches und ist es richtig deklariert? Ist der Foodstand mit einem Spuckschutz ausgestattet und sind die Allergene gekennzeichnet? Weht der Duft fremdländischer Gerichte über die Plätze, dann werden auch die Lebensmittelinspektoren mit ihren Köfferchen und Aktentaschen nicht weit sein. Ein Schwerpunkt legt die Lebensmittelkontrolle in den letzten Jahren auf die Streetfood-Festivals. Nachdem 2016 Anlässe in Solothurn und Olten auf der Kontrollliste standen, kam ab 2017 noch Grenchen hinzu. Das Fazit der Lebensmittelkontrolle: «Die Kontrollergebnisse waren besser, die Beanstandungsquote ist jedoch nach wie vor zu hoch», heisst es im Jahresbericht.

Vom Festival ins Spital

Die Ursache der massiven Verunreinigungen mit Bakterien liegt für die Lebensmittelinspektoren in den meisten Fällen darin, dass die Produzenten die Waren nicht direkt vor Ort am Streetfood-Stand frisch zubereiten. «Insbesondere bei nicht professionellen Standbetreibern stellten wir fest, dass bereits am Vortag, oftmals in der privaten Küche, grosse Mengen an Speisen vorproduziert wurden», sagt Kantonschemiker Martin Kohler. Aufgrund fehlender Kühlkapazität vor Ort könnten diese Lebensmittel anschliessend gar nicht oder nur ungenügend abgekühlt werden und seien deshalb schon bei der Ankunft am Verkaufspunkt viel zu warm. «Das Warmhalten und die Einhaltung der Kühlkette bei Produktion, Transport und Verkauf sind die zentralen Punkte zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit bei Streetfood-Festivals», erklärt der Experte.

Hauptbeanstandungsgründe waren denn auch in den letzten zwei Jahren ungenügende Betriebshygiene, Kühlkapazität und Kühltemperaturen sowie ungenügender Schutz vor Kontamination. In einem Fall führten verunreinigte Lebensmittel gleich für mehrere Konsumenten zum Spitalaufenthalt. «Das Kantonsspital Olten meldete uns drei Fälle mit einer im Labor bestätigten Salmonellen-Infektion», berichtet Kohler. Befragungen der Betroffenen ergaben dann, dass die Erkrankung höchstwahrscheinlich durch verunreinigte Chili-Schoten aus Asien, die an einem Stand am Oltner Streetfood-Festival herausgegeben wurden, verursacht wurde. Die Folge für den Stand aus dem Nachbarkanton? «Das zuständige Kantonale Labor des Herkunftskantons des betroffenen Standbetreibers wurde von uns umgehend orientiert und hat bei diesem Betrieb die notwendigen Korrekturmassnahmen angeordnet.»