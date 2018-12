Rund ein Drittel aller Männer in der Schweiz rauchen. Bei den Frauen ist es knapp ein Viertel. Die Mehrheit von ihnen täglich. Ungefähr 9'500 Menschen sterben jährlich an tabakbedingten Krankheiten. Das sind knapp 15 Prozent aller Todesfälle. Damit verursacht Rauchen die meisten vermeidbaren Todesfälle in der Schweiz.

Um der Nikotin-Abhängigkeit den Kampf anzusagen, beschreitet die «Suchthilfe Ost» neue Wege. Als wahrscheinlich erste Suchthilfe-Einrichtung schweizweit lanciert die Organisation ein Pilotprojekt, wie sie am Dienstag mitteilte. Ab sofort werden an Personen im östlichen Teil des Kantons Solothurn und im Schwarzbubenland gratis E-Zigaretten abgegeben. «Die zu verdampfende Flüssigkeit müssen alle Personen, die vom Angebot Gebrauch machen, jedoch selber bezahlen», erklärt CO-Geschäftsleiter Reno Sami. Die Suchthilfe begleitet und berät dann die Personen auf ihrem Weg weg von den herkömmlichen Zigaretten.