Was wäre die Stadt Solothurn ohne die St. Ursen-Kathedrale? Seit dem 18. Jahrhundert gehört die grosse Kathedrale unabdingbar zur Silhouette der barocken Kleinstadt. Doch auch der hohe Glockentrum der reformierten Kirche oder der altehrwürdige Bau des Kapuzinerklosters prägen das Stadtbild massgeblich. Wer die Ambassadorenstadt mit offenen Augen erkundet, dem fällt auf, dass diese trotz ihrer bescheidenen Grösse über eine stattliche Anzahl an Kirchen, Klöstern und Kapellen verfügt.

In diesem Reichtum an Baudenkmälern sah die Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte (GSK) die Notwendigkeit, ihre Buchreihe «Kunstdenkmäler zur Stadt Solothurn» um einen dritten Band mit dem Titel «Sakralbauten» zu erweitern. Neun Jahre harter Arbeit sind seither vergangen. Am Montag erschien das langersehnte Nachschlagewerk, in welchem auf rund 520 Seiten 17 Sakralbauten der Stadt Solothurn beschrieben stehen.

Den beiden Autorinnen Johanna Strübin und Christine Zürcher würden in Anbetracht ihrer vollendeten Arbeit keine Steine, sondern wohl vielmehr ganze Kirchenschiffe vom Herzen fallen, scherzte Regierungsrat Roland Fürst an der Buchvernissage in der Klosterkirche St. Josef. «Mit dem dritten und letzten Kunstdenkmälerband der Kantonshauptstadt wurde eine bedeutende Lücke geschlossen», lobte auch die Präsidentin der GSK, Nicole Pfister Fetz, die beiden Verfasserinnen. Dank ihrer Leistung sei die Trilogie der Stadt Solothurn nun komplett.