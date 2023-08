Neugeborene Ein Ausreisser, ansonsten gleich dem nationalen Trend: Die beliebtesten Babynamen im Kanton Solothurn Noah und Emma dominieren 2022 die Schweizer Namenshitparade. Im Kanton Solothurn hingegen dominieren andere Namen das Ranking, jedoch auch nicht Unbekannte.

Die beliebtesten Namen für Neugeborene in der Schweiz waren im vergangenen Jahr Noah und Emma. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am Dienstag die neue Vornamen-Hitparade publiziert. Insgesamt sind im Jahr 2022 82’371 Babys in der Schweiz geboren worden.

Im Kanton Solothurn sind es rund 2550 Neugeborene. Die beliebtesten Namen sind Mia und Lian, nicht zu verwechseln mit Liam, welcher national der zweitbeliebteste Name für Neugeborene ist.

Interessanterweise sind die national beliebtesten Namen nicht automatisch auch auf der Solothurner Liste die Top 10. Mia ist vor allem auch in der Zentralschweiz der beliebteste Vorname für Mädchen (national auf Platz 2), während Lian einzig im Kanton Solothurn Spitzenreiter ist. Auf Platz zwei der Solothurner Rangliste sind Lina und Malea für die Mädchen und Leon, Luca und Leano für die Jungen.

Schon 2020 war Mia unter den Top 3 der beliebtesten Namen, kein Wunder also, ist der Name auch zwei Jahre später wieder ganz oben anzutreffen. Hingegen ist Lian, national und kantonal gesehen, immer etwas im Mittelfeld gewesen.