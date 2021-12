Neues Buch «Sie ist eine geborene Erzählerin» – Rüttenerin veröffentlicht Kinderbuch mit Bänz Friedli und Frölein Da Capo Franziska Egloff aus Rüttenen hat ein Kinderbuch und vier Hörgeschichten um die Katze «Mouzibüsi» hervorgebracht, die auch Erwachsene zu berühren vermögen. Mitgewirkt haben auch Kabarettist Bänz Friedli und Frölein Da Capo.

Franziska Egloff mit Bänz Friedli. Tom Ulrich

Die verspielte Katze «Mouzibüsi» tanzt beim Teigrühren fröhlich zur Musik, die aus ihrem Mixer erklingt, sobald sie ihn anstellt. Bei einer Drehung um die eigene Achse übersät sie die Küche mit Schokoladen-Teigspritzern, dass es aussieht, als wären die Ameisen auf Besuch.

Doch «Mouzibüsi», glücklich in den Kuchenbacken-Tanz versunken, merkt erst mal nichts davon. So beginnt Franziska Egloffs Geschichte «S Mouzibüsi ond s Chaos i de Chochi», die in diesen Tagen als Mundart-Kinderbuch im Eigenverlag erschienen ist. Illustriert hat die Geschichte die Luzernerin Isabelle Kurmann Meyer.

Vier Hörgeschichten liegen als CD dem Buch bei. Für diese hat Franziska Egloff den Kabarettisten, Kolumnisten und Autor Bänz Friedli, die Musikkabarettistin Frölein Da Capo, mit bürgerlichem Namen Irene Brügger, sowie die Musiker Tinu Sommer und Pesche Jenny gewinnen können.

Unspektakulär und fantasievoll zugleich

«Die Geschichten sind vor rund neun Jahren aus meinem Familienalltag heraus entstanden», so Egloff. Die Mutter von drei Kindern rief die vierbeinige Hauptfigur ins Leben, um ihren Kindern die Autofahrt oder das Zähneputzen zu verkürzen. Vor vier Jahren begann sie, die Geschichten in ihrem Luzerner Dialekt aufzuschreiben.

Im 2020, während des Lockdowns, beschloss sie, die Geschichten zu publizieren. Bänz Friedli, der sie in ihrem Vorhaben unterstützte und bei Fragen auch beratend zu Seite stand, kannte sie von der Produktion der CD «Märchen für Haiti», die sie 2012 für die Bieler Stiftung «Suisse-Santé-Haiti» als Benefiz-CD nach dem Erdbeben in Haiti aufgenommen hatte.

Der Kontakt sei zwar ein loser gewesen, dennoch sei eine Art Freundschaft entstanden. «Ich habe Franziska ermutigt, die Geschichten aufzuschreiben und zu veröffentlichen, weil sie mich berührt haben», so Friedli. Sie seien aus dem Leben gegriffen, auf eine Art unspektakulär und sprächen dennoch die kindliche Fantasie an, das habe ihm gefallen.

Geschichten zu erzählen gehöre zu uns Menschen, das habe eine Magie, die nicht aufhört, auch nicht in Zeiten von Youtube. «Jeder kann Geschichten erzählen. Was aber nicht alle können: Die Geschichten aus dem privaten Umfeld herausholen und einem breiten Publikum zugänglich machen», so Friedli. Da habe sich Franziska Egloff als «unglaublich talentiert» herausgestellt. «Sie ist eine geborene Erzählerin.»

Hörgeschichten mit hochkarätiger Besetzung

Für sie sei es kaum zu glauben, wie gut sich am Ende alles zusammengefügt habe, sagt Franziska Egloff: «Es war sehr besonders und berührend für mich, als Isabelle mir erste Illustrationen mailte, die das Mouzibüsi in Aktion zeigten. Ich hatte ja eine Vorstellung im Kopf davon, wie mein Mouzibüsi aussehen könnte. Die Illustrationen passten wunderbar.»

Cover des Buches. zvg

Und auch die Art, wie Frölein Da Capo das Mouzibüsi und die anderen durch ihre Stimme besetzten Figuren las, hätte den Charakteren nicht besser entsprechen können. Bänz Friedli interpretierte schliesslich nicht nur in seinem eigenen Berner Dialekt verschiedene Rollen, sondern auch im Zürcher und Ostschweizer Dialekt – weil es kurzfristig zu einer Änderung der Besetzung kam.

Das Projekt wurde durch ein Crowdfunding und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern finanziert. Eine Buchvernissage ist aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation auf den Frühling verschoben worden.