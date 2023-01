ArgoviaToday

Neuendorf Wieder ein Raiffeisen-Bankomat gesprengt – Täter auf der Flucht In Neuendorf wurde in der Nacht auf Montag ein Bankomat der Raiffaisen-Bank gesprengt. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

An der Dorfstrasse in Neuendorf bei Härkingen ist in der Nacht auf heute ein Bankomat der Raiffeisen-Bank gesprengt worden. Bei der Täterschaft handelt es sich mutmasslich um zwei Personen, die nach der Sprengung in einem Auto Richtung Gunzgen Allmend flüchteten, sagt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Die Dorfstrasse in Neuendorf ist bis auf weiteres gesperrt. Es werden Zeugen gesucht.

Kurz nach 2.05 Uhr ging bei der Kantonspolizei ein Alarm über einen lauten Knall ein, wie Astrid Bucher von der Kantonspolizei gegenüber Tele M1 sagt. Zu den laufenden Ermittlungen führt Bucher aus: «Wir können noch nicht sagen, ob die Täter bei der Sprengung Beute machen konnten.»

Die Täterschaft beschreiben Zeugen als zwei dunkel gekleidete Personen, die mit dem Auto Richtung Gunzgen Allmend flüchteten. Expertinnen und Experten haben die Spurensicherung aufgenommen. Die Strasse blieb am Montagmorgen vorerst gesperrt.

Die Anwohnerin Anita Heim ist über Vorfall schockiert, aber nicht überrascht. Gegenüber Tele M1 sagt sie: «Ich habe mich schon lange gefragt, wann auch unser Automat dran kommt. Es war absehbar.»

