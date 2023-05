Neue Regionalpolitik Regierung sieht vier Millionen Franken für Projekte in strukturschwachen Regionen im Kanton Solothurn vor Mit der neuen Regionalpolitik sollen Projekte in strukturschwachen Regionen gefördert werden. Im Kanton Solothurn sollen Bund und Kanton in den nächsten Jahren insgesamt vier Millionen Franken zur Verfügung stellen.

Mit der neuen Regionalpolitik sollen insbesondere Tourismusprojekte gefördert werden. Bild: Bruno Kissling

Der Name alleine sagt noch relativ wenig aus: Neue Regionalpolitik. Dahinter steckt ein Programm von Bund und Kantonen, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von strukturschwachen, insbesondere ländlichen Regionen, zu stärken. Vor allem geht es darum, Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. Für die Umsetzung sind die Kantone zuständig.

Das nächste Programm startet 2024 und dauert bis 2027. Schwerpunkte sollen in der Industrie, dem Gewerbe, dem Dienstleistungssektor und insbesondere im Tourismus gesetzt werden. Noch stärker als beim Vorgängerprogramm (2020 bis 2023) sollen die Themen Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung gewichtet werden.

Neu ist zudem auch, dass sich der Kanton künftig an einem regionalen Innovationssystem beteiligen soll. Das Ziel ist es, mit koordinierten Unterstützungsangeboten und Dienstleistungen die Innovationskraft von KMU und Start-Ups zu stärken. Die Grundlagen dazu sollen 2024 und 2025 in Zusammenarbeit mit den Kantonen Bern und Aargau erarbeitet werden, operativ tätig will man ab 2026 werden.

Schwarzbubenland soll nicht ausgeschlossen werden

Ob es Fördermittel aufgrund der geografischen Lage gibt, wird alle vier Jahre aufgrund der Daten des Bundesamts für Statistik entschieden. Der Kanton Solothurn kommt fast gänzlich in den Genuss dieser Unterstützung: Sämtliche Bezirke südlich des Juras sowie die Gemeinden Beinwil, Erschwil und Grindel befinden sich im Förderperimeter. Der Rest des Schwarzbubenlandes allerdings nicht.

Der Kanton will nun beim Staatssekretariat für Wirtschaft beantragen, das gesamte Schwarzbubenland in den Förderperimeter aufzunehmen, wie es bereits 2020 bis 2023 der Fall war.

Alles in allem stehen für das Projekt vier Millionen Franken zur Verfügung, zwei Millionen vom Kanton und zwei vom Bund. Mit diesem Geld würden zwei Drittel der Kosten von konkreten Projekten übernommen werden, der verantwortliche Betrieb oder Verein müsste nur noch einen Drittel selbst stemmen. Der Regierungsrat empfiehlt dem Kantonsrat das Programm zur Annahme.

Übrigens: Das Budget des aktuell noch laufenden Programms wurde bisher nicht ausgeschöpft. Grund sei die Coronapandemie, schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Es seien aktuell aber einige Projekte in Vorbereitung. Bis Ende Jahr sei zu erwarten, dass das Budget ausgeschöpft sein wird.