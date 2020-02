Neue Leitungen wegen Chlorothalonil: Der Bund soll Wasserversorger unterstützen

160'000 Menschen im Kanton trinken Wasser, das nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Konkret hat es zu viele Abbaustoffe des möglicherweise krebserregenden Pestizids Chlorothalonil im Wasser. Die betroffenen Gemeinden müssen nun das Wasser aus belasteten Quellen mit demjenigen aus unbelasteten mischen – doch dafür müssen manchenorts erst noch neue Leitungen gebaut werden. Bezahlen müssen diese laut aktueller Gesetzeslage die Wasserversorger selber – es gibt einzig einen Zustupf vom Kanton, wenn die neuen Leitungen der überregionalen Verknüpfung dienen.

Das will der grüne Nationalrat Felix Wettstein mit einer Motion in Bundesbern ändern. «Die Trinkwasserversorger haben in der Vergangenheit keine Fehler gemacht», begründet er seinen Vorstoss. «Darum sollen sie die Sanierungsmassnahmen nicht alleine finanzieren müssen.»

Wettstein fordert, dass sich der Bund «angemessen» an den anfallenden Kosten beteiligt. Denn der Bund habe die Pestizide, die mittlerweile verboten sind, selber einst zugelassen und sei deshalb mit in der Verantwortung, so die Begründung des Nationalrats. Etwas weiter als Wettstein sind bereits die Solothurner Gemeinden gegangen. Sie haben nicht nur eine «angemessene Beteiligung» des Bundes verlangt: Roger Siegenthaler, Präsident des Einwohnergemeindeverbandes, forderte, dass der Bund sämtliche Kosten zu übernehmen habe, da er die Pestizide zugelassen hat und damit in der Verantwortung sei.