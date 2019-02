Fabienne Holland (42) ist seit dem 1. Juli 2018 Chefin der Kriminalabteilung der Kantonspolizei Solothurn im Rang eines Majors. In dieser Funktion löste sie Urs Bartenschlager ab, der in eine neue Funktion bei der Oberzolldirektion in Bern gewechselt hat. Fabienne Holland ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von 4 und 7 Jahren und lebt mit ihrer Familie im Baselbiet. Die Kripo-Chefin studierte an der Uni St. Gallen Rechtswissenschaften und arbeitete dort am Lehrstuhl für Strafrecht. 2006 erwarb sie das Anwaltspatent im Kanton Basel-Landschaft und war ein erstes Mal in der Strafverfolgung tätig. 2008 absolvierte Holland die Interkantonale Polizeischule in Hitzkirch und arbeitete als Polizistin in der Stadt Basel. Ab 2009, bis zu ihrem Wechsel nach Solothurn, war sie im Baselbiet als Staatsanwältin tätig, teilweise mit Führungsaufgaben. (szr)