Am Bürgerspital Solothurn ist Dr. med. Muhamet Durmishi seit 1. Dezember 2018 als Leitender Arzt der Frauenklinik tätig. In gleicher Funktion arbeitete er die vergangenen 10 Jahre in der Frauenklinik Achern-Oberkirch und im Medizinischen Versorgungszentrum Ortenau (D).

Durmishi studierte Medizin an den Universitäten von Zagreb sowie Köln. Seine Facharzttitel erlangte er in Deutschland. Er verstärkt am Bürgerspital die Bereiche Gynäkologie sowie Geburtshilfe und bietet urogynäkologische Sprechstunden (u.a. Blasenschwächen und Senkungen) an.