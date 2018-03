Kanton als Vorbild? Nicht immer

Der Kanton Solothurn ist anderen voraus, bestätigt Elisabeth Maret, Informationsbeauftragte des Bundesamts für Umwelt. So sei die Recycling-Strategie «sehr umfassend». Auch was die Beteiligten angeht: So sind nebst dem Amt für Umwelt auch der Regierungsrat und Vertreter der Wirtschaft dabei. «Der Kanton bezeichnet sich darum zu Recht als Vorreiter, andere Kantone sind diesbezüglich noch nicht so weit», erklärt die Informationsbeauftragte.

In der gesamten Schweiz liegt die Recyclingquote von mineralischen Baustoffen bei rund zwei Dritteln. Laut Maret gibt es noch Luft nach oben. So müsste etwa die öffentliche Hand ihre Vorbildfunktion noch mehr einnehmen.

So wie im Kanton Solothurn. Dieser sei kritisiert worden, weil beim Neubau des Bürgerspitals Solothurn keine wiederverwerteten Stoffe verbaut wurden, sagt Arlt. Nun wolle man aber verstärkt die Vorbildfunktion einnehmen.

Dazu sind Grundsätze für Ausschreibungen von Neubauten geändert worden. Dort drin legen sie fest, ob sie für ihr geplantes Haus recycelte Baustoffe oder Primärstoffe wollen. Und vergeben dann den Auftrag an den Unternehmer, der mit dem gewünschten Material baut. So geschehen beim Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten einige wiederverwertete Stoffe benutzt – Glas, Holz und Beton sind Zweitbaustoffe.

In zehn Jahren am Ziel

Diese Öffnung der Ausschreibungen sei «wichtig für den Erfolg der Strategie», heisst es beim Bundesamt für Umwelt weiter. Auch laut Arlt ist man damit und mit der Information der Bauunternehmer schon einen Schritt näher ans Ziel gelangt: eine Recyclingquote von 90 Prozent. Das heisst, im Jahr etwa 50'000 Tonnen Bauschutt mehr verwerten. Weitere Massnahmen sollen über Jahre umgesetzt werden - beispielsweise Kontrollen auf Baustellen, damit Bauabfälle auch sicher sortenrein getrennt werden. Denkbar wären auch weitere Vorschriften wie eine Art Strafgebühr für die, die ihre Bauabfälle auf Deponien kippen und nicht recyceln. Was laut Arlt aber politisch schwer umsetzbar sein dürfte. Weil aus den Empfehlungen zum Recycling dann Zwang werden würde.

10 Jahre sind für das Projekt Baustoff-Recycling geplant, welches 100'000 Franken kostet. Gibt es danach nur noch Brücken und Häuser aus recycelten Stoffen? Dieser Gedanke wäre «utopisch», so Arlt, dazu fehlten derzeit recycelte Stoffe. «Derzeit bauen wir gewaltig viel – viel mehr als wir abreissen».