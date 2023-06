Deitingen Alte Solothurner Gefängnisse sind «sanierungsbedürftig»: 120 Millionen Franken für ein neues Gefängnis In Deitingen soll für 120 Millionen Franken ein neues Zentralgefängnis gebaut werden. Der Grund: Die bestehenden Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten genügen den heutigen Ansprüchen nicht mehr.

Das 1977 erbaute Gefängnis in Solothurn sei gemäss Kanton «schwer sanierungsbedürftig». Dieses Bild stammt aus dem Jahr 2006. Bild: Oliver Menge

Die Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten sind schwer sanierungsbedürftig und mit insgesamt 88 Haftplätzen zu klein. Das schreibt der Kanton Solothurn am Montagmorgen in einer Mitteilung. Die 1964 respektive 1977 erbauten Gebäude sollen durch den Neubau eines Zentralgefängnisses «beim Schachen» in Deitingen ersetzt werden. Dieses soll über 130 Haftplätze (erweiterbar auf 150 Plätze) verfügen.

Die kantonsrätliche Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission hat einem Verpflichtungskredit über 120 Millionen Franken zugestimmt. Von den 120 Millionen Franken werden rund 18 Millionen Franken durch Beiträge des Bundes abgedeckt.

Das Oltner Untersuchungsgefängnis hat zusammen mit dem Solothurner Gefängnis insgesamt 88 Haftplätze. Das sei gemäss Kanton zu wenig. Bild: Bruno Kissling (2013)

Das neue Zentralgefängnis und die bestehende Justizanstalt «im Schachen» sollen neu das sogenannte Justizvollzugszentrum bilden. Dort sollen gemäss Mitteilung «Synergien in der Sicherheit, der Gesundheitsversorgung, der Logistik und im Betrieb genutzt werden können».

Das letzte Wort wird das Volk haben. Denn das Neubauvorhaben unterliegt der obligatorischen Volksabstimmung. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das neue Zentralgefängnis 2029 bezugsbereit sein.

Kommission stellt sich gegen ÖV-Kredit

Weiter wollte der Regierungsrat im nächsten Jahr einen Verpflichtungskredit von rund 41 Millionen Franken für die Angebote des öffentlichen Verkehrs beantragen. Die Regierung begründet die hohen Mehraufwände in einer Mitteilung durch reduzierte Bundesbeiträge an den regionalen Personenverkehr und allgemeine Kostensteigerungen.

Die zuständige Kantonsratskommission ist jedoch der Ansicht, dass die Erhöhung des Budgets zu weit geht. Der Regierungsrat soll nun mit den Transportunternehmen über tiefere Kosten und mit dem Bund über höhere Abgeltungen verhandeln. (fan)