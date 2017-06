Firmengründern mit Rat und Tat beistehen: Diese Dienste bietet das Gründerzentrum Kanton Solothurn neuerdings nicht mehr nur in Solothurn an, sondern neu auch in Grenchen und Olten. «Wir wollen näher zu den potenziellen Neugründern rücken und damit eine erste Hürde aus der Welt schaffen», erklärt Thomas Heimann die Absicht.

Der Leiter des Gründerzentrums – domiziliert in den Büros der Solothurner Handelskammer – hat nämlich festgestellt, dass sich «Resonanz und Wirkung unserer Arbeit schwergewichtig auf die Region Solothurn konzentrieren». Wie ein Blick auf die geografische Herkunft der jährlich rund 100 Anfrager zeigt, habe sich offensichtlich primär dort herumgesprochen, dass beim Gründerzentrum zusätzliche Hilfestellung bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit zu haben ist.

Das letzte Puzzleteilchen

Nach entsprechender Terminabsprache werden die Beratungsgespräche neu auch in der Uhren- und in der Drei-Tannen-Stadt angeboten, und zwar in den Räumlichkeiten der regionalen Wirtschaftsförderungsstellen von Grenchen und Olten. Die Zusammenarbeit mit diesen Stellen funktioniere bestens, lobt Heimann. Zumal es keineswegs zu einer Konkurrenzierung untereinander komme: «Unsere Angebote ergänzen sich. Denn wir fokussieren uns gezielt auf Neugründer und Jungunternehmer.»