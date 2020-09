Nein-Komitee: «Das Jagdgesetz beinhaltet keinerlei Änderungen für das Stand Up Paddling»

Ab Mitte September gilt auf zwei Aare-Abschnitten ein ganzjähriges Verbot für Stand Up Paddles. Dies weil das Gebiet von Lüsslingen bis Solothurn und von Feldbrunnen bis Flumenthal nationales Schutzgebiet ist. Ein Verbot soll die Wasser- und Zugvögel schützen.

Wenn am 27. September aber das revidierte Jagdgesetz angenommen werden würde, hätten die Kantone die Kompetenz, das Verbot anzupassen, erklärte Marcel Tschan vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei.

Den widerspricht nun das Komitee «Jagdgesetz Nein». «Die Revision des Jagdgesetzes, über welche die Schweiz am 27. September 2020 abstimmt, beinhaltet keinerlei Änderungen für das Stand Up Paddling auf der Solothurner Aare», schreibt dieses in einer Mitteilung.