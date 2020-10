Nebst Testzentrum und Spital auch bei Hausärzten: Hier können Solothurner den Corona-Test machen

Wie überall in der Schweiz steigen die Infektionszahlen auch im Kanton Solothurn deutlich an. «Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, müssen die Infektionsketten so früh wie möglich unterbrochen werden», schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Nebst einem effizienten Contact Tracing sei dabei ein möglichst niederschwelliger Zugang zu Testmöglichkeiten wichtig.

Deswegen hat der Kantonsärztliche Dienst in den vergangenen Monaten ein umfassendes Testkonzept erarbeitet, das laufend weiterentwickelt wird. «Damit soll sichergestellt werden, dass die verschiedenen medizinischen Akteure (Spitäler, Privatkliniken, Grundversorger, mobile Einsatzteams) in eine koordinierte Gesamtstrategie eingebunden sind und über ausreichend Testkapazitäten verfügen.»

Hausärzte mit einbezogen

Die Strategie ist laut Kanton dezentral ausgerichtet und bezieht auch die Hausärztinnen und Hausärzte sowie die Kinderarztpraxen in der Grundversorgung mit ein. So soll sichergestellt werden, dass im Kanton Solothurn nicht nur zu jeder Zeit genügend Testkapazitäten vorhanden ist, sondern auch die medizinische Versorgung durch die Wintermonate hindurch gesichert ist.

Die neue Teststrategie funktioniere aber nur, «wenn sich symptomatische Personen sofort testen lassen», schreibt der Kanton. Der Corona-Check des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sei ein guter Anhaltspunkt dafür, wann getestet werden soll.

Im Kanton Solothurn gibt es folgende Testmöglichkeiten: