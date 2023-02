Nationalratswahlen Rennen um Listen-Nummer 1: Die Solothurner Freisinnigen sind von der ganz schnellen Truppe Wer in der Politik die Nase vorn haben will, muss manchmal ganz früh aufstehen. Den Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der FDP war es das wert. Eine Wahlkampf-Anekdote.

Die Solothurner FDP-Kandidaten reichen die Wahllisten bei der Staatskanzlei ein. zvg

Die Wahlvorschläge für die Nationalratswahlen, die Listen, werden nummeriert. Die Listennummern werden dabei von der Staatskanzlei vergeben. Nun darf bezweifelt werden, ob die Listennummer einen spürbaren Einfluss auf den Wahlerfolg einer Partei hat, aber mit der Liste 1 in die Wahlen steigen zu können, hat halt doch einen gewissen Reiz. Und so nimmt man denn dafür offensichtlich einiges in Kauf, wie eine Anekdote aus dem angelaufenen Wahlkampf zeigt.

Im Kanton Solothurn werden die Wahllisten gemäss ihrem Eingang bei der Staatskanzlei nummeriert. Das ist nicht überall so, im Nachbarkanton Aargau zum Beispiel werden die Nummern gemäss dem Ergebnis der letzten Wahlen vergeben: Wer vor vier Jahren am meisten Stimmen machte, steigt nun mit der Liste 1 ins Rennen.

Aber hier gilt eben «dr Schnäuer isch dr Gschwinder». Und so kam es zu einem heissen Rennen, als letzten Freitag die Formulare zur Eingabe der Wahllisten zur Verfügung standen.

Der verdutzten SVP reichte es nur zu Nummer 5

Vor vier Jahren ergatterte sich die SVP die Nummer 1. Und Parteipräsident Christian Imark war eigentlich einigermassen zuversichtlich, dass es wieder klappen würde. Schliesslich fuhr er letzten Freitag – vorher konnten noch keine Wahllisten eingereicht werden – schon um fünf Uhr morgens vom Feriendomizil im Wallis los, um zeitig in Solothurn zu sein und die SVP-Liste der Staatskanzlei übergeben zu können.

Schon um Punkt 7.47 Uhr war das auch der Fall, also noch vor der offiziellen Öffnungszeit um 8.00 Uhr. Und was musste Imark sich die verschlafenen Augen reibend zur Kenntnis nehmen: Die SVP-Stammliste trägt die Nummer 5.

Von der ganz schnellen Truppe: Die Freisinnigen

Die Freisinnigen waren ihm und seinen Mitkandidaten zuvorgekommen. Und das war nur mit einer logistischen Parforceleistung möglich, die vollen Einsatz von allen Kandidatinnen und Kandidaten verlangte.

Erst ab 6 Uhr waren nämlich die Formulare für die Wahlvorschläge überhaupt online abrufbar. Und sie müssen handschriftlich unterzeichnet eingereicht werden. Will man die Konkurrenz abhängen, geht da nichts auf dem Korrespondenzweg. Man brauchte also einen Drucker vor Ort und es mussten alle 12 Kandidatinnen und Kandidaten zu nachtschlafender Zeit antraben, um zu unterschreiben.

Die Damen und Herren von der FDP haben das hingekriegt, schon um 6.20 Uhr konnten sie ihre beiden Listen der stellvertretenden Staatsschreiberin Pascale von Roll persönlich übergeben, die ebenfalls für eine Frühschicht im Rathaus angerückt war. Die Jungfreisinnigen mit ebenfalls zwei Listen folgten wenig später.

Soll noch jemand sagen, die Mühlen der Politik mahlen langsam. Aber ob da wirklich alles mit rechten Dingen zuging? SVP-Präsident Imark mit Liste 5 kann es immer noch kaum glauben.