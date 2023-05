Menschliches Versagen führte zu tödlichem Brand in Gunzgen

Bei einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus in Gunzgen ist letzte Woche Dienstag der Hausbewohner ums Leben gekommen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen sowohl zur Brand- wie auch zur Todesursache aufgenommen. Diese haben in der Zwischenzeit ergeben, dass der Brand auf menschliches Verschulden zurückzuführen ist. Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung gibt es nicht.