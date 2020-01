Nach verschärften Vorschriften: 160'000 Menschen im Kanton trinken «belastetes» Trinkwasser

Gleichzeitig mit dem Verbot hat der Bund auch die Vorschriften für die Wasserversorger nochmals verschärft. Galt der Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter zuvor nur für bestimmte Abbaustoffe, gilt diese Grenze seither neu für alle. Und dies nicht etwa, weil neue Erkenntnisse zu diesen Stoffen vorliegen würden, sondern aus «verfahrenstechnischen» Gründen, wie die Sprecherin vom zuständigen Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) bestätigt. Noch im Sommer hat das BLV die Stoffe untersucht; Stoffe, bei denen belegt wurde, dass sie nicht krebserregend sind, wurden als nicht relevant eingestuft, für diese galten die Grenzwerte nicht. Später wurde der Ausgangsstoff, also Chlorothalonil, strenger eingestuft als vorher. «Durch diese strengere Einstufung sieht das Verfahren vor, alle Abbaustoffe vorsorglich als relevant zu klassieren», so die Sprecherin vom BLV.

Das wichtigste vorneweg: Das Wasser im Kanton kann noch immer bedenkenlos getrunken werden. Es besteht kein gesundheitliches Risiko. Trotzdem steht die Mehrheit der Wasserversorger im Kanton vor einer gewaltigen Herausforderung: Denn seit der Bund im Dezember die Qualitätsanforderungen ans Trinkwasser in puncto Chlorothalonil ein weiteres Mal verschärft hatte, entspricht die Wasserqualität in mehr als der Hälfte aller Fassungen nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen. Rund 160'000 Menschen im Kanton – fast zwei Drittel – trinken momentan «belastetes» Wasser. Lösungen sind nicht absehbar.

Dieser Umstand hat den Kanton offenbar dazu bewogen, in Sachen Kommunikation in die Offensive zu gehen. Am Dienstagabend hat er sämtliche Wasserversorger sowie Medien in Olten über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Erstmals kommunizierte der Kanton über das gesamte Ausmass des Problems: «Flächendeckend müssen alle grossen Grundwasservorkommen im Kanton als belastet bezeichnet werden.» Und weiter: «Damit kann das Problem mit heutigen Möglichkeiten nicht gelöst werden.» Denn weil nun praktisch alle Fassungen in den Grundwasservorkommen betroffen sind, können einzelne Gemeinden nicht mehr Wasser von der Nachbarsgemeinde dazukaufen und mit dem eigenen Wasser mischen. Es werden neue Leitungen gebaut werden müssen, bis in andere Kantone hinein. Das wird Zeit brauchen – und viel Geld kosten. Bei Leitungen, die der überregionalen Verknüpfung dienen, wird der Kanton einen Drittel der Kosten übernehmen. Den Rest bezahlen die Wasserversorger.

Der Bund hält an seinen Vorgaben vom Sommer fest: Theoretisch müssten die Wasserversorger die Probleme in zwei Jahren gelöst haben. Kantonschemiker Martin Kohler betonte gegenüber den Vertretern der Wasserversorger in Olten: «Für mich sind diese Fristen nicht verbindlich. Es ist schlicht nicht möglich, die Probleme auf die Schnelle zu lösen.» Wichtig sei dass dort, wo es schnelle Lösungen gebe, diese umgesetzt werden. Ansonsten gelte es, verhältnismässige und zeitgerechte Lösungen zu finden.

Erst am Anfang der Herausforderungen?

Der Bund findet möglicherweise giftige Stoffe im Wasser, die Wasserversorger müssen für viel Geld reagieren: Diese Geschichte könnte sich noch das eine oder andere Mal wiederholen. Der Bund beurteilt laufend die zugelassenen Pflanzenschutzmittel auf Basis der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen neu. Seit 2011 wurden 861 Pflanzenschutzmittel überprüft, aufgrund neuer Erkenntnisse wurde für 550 davon die Anwendung eingeschränkt, 42 wurden komplett verboten. Darauf hat gestern auch der Kanton hingewiesen: «Die Wasserversorgungen sind mit grossen Herausforderungen konfrontiert, um in Zukunft die strengen Anforderungen an die Trinkwasserqualität einhalten zu können.»