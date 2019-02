Am 14. März 2010 wurde ein Rentner in seinem Haus überfallen und zusammengeschlagen. Rund zwei Monate später verstarb er an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen. In diesem Zusammenhang konnte am Dienstag eine weitere Person in Basel festgenommen werden. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Es handelt sich bei der Festgenommenen um eine 38-jährige Serbin, wie die Solothurner Staatsanwaltschaft mitteilt.

Sie führt gegen die Beschuldigte eine Strafuntersuchung wegen Raubes. «Die Frau wird verdächtigt, am tödlich verlaufenen Raubüberfall in Metzerlen im Hintergrund mitgewirkt zu haben», heisst es. Die diesbezüglichen Ermittlungen laufen weiter. Die Staatsanwaltschaft geht zurzeit nicht davon aus, dass die Beschuldigte selber am Tatort anwesend war.

Ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich bereits seit April 2018 in Haft. Der 39-jährige Holländer war in Holland festgenommen worden. Mittlerweile konnte er an die Schweiz ausgeliefert werden. Das Haftgericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

Hat seine Auslieferung an die Schweiz etwas zu tun mit dem mysteriösen Polizeieinsatz am Montag vor einer Woche? Damals stand hinter dem Bürgerspital Solothurn ein Super Puma des Militärs im Einsatz; einige Strassen wurden abgesperrt. Aus «ermittlungstechnischen Gründen» war von der Polizei nicht mehr zu erfahren. Die Staatsanwaltschaft lässt die Frage, ob damals der holländische Tatverdächtige ins Untersuchungsgefängnis gebracht wurde, offen.