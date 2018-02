Daniel Preisig wuchs in Solothurn auf und studierte Medizin in Bern. Ab 1981 führte er eine Praxis in Etziken, ab 2009 arbeitete er in der Praxisgemeinschaft Kofmehl-Huus in Subingen. Der 74-jährige, pensionierte Arzt war Präsident der kantonalen Ärztegesellschaft. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Söhnen. Im Militär diente er im Rang eines Oberstleutnants und als Divisionsarzt. Er war Gründungsmitglied des Solothurner Vereins Sterbehospiz. (hps)