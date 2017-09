«Nachtdienst braucht ein Stück Mut», sagt Lanz in ihrem Büro. Zwischen zwei und vier Einsätze leisten die Pflegefachfrauen pro Monat. Es hat auch Kündigungen gegeben, als der Dienst eingeführt wurde. Nicht alle waren ganz glücklich. Es gab Mitarbeiterinnen, die zur öffentlichen Spitex gewechselt hatten, weil ihnen der Nachtdienst anderswo zu viel war. Zum Angebot gehört auch, dass Klienten nachts anrufen können, wenn es einen Notfall gibt. «Finden Sie nachts eine Hausnummer», sagt Isabel Kamber. Bis nach Lommiswil und Flumenthal reicht das Gebiet der Spitex Region Solothurn. Nur einmal, da musste sie durch den Schnee zu einer Liegenschaft fahren, bei der sie noch nie war. «Man muss einfach», sagt sie. Wenn ein Notfall kommt, braucht es eine rasche und korrekte Lösung. «Man kann nur einmal entscheiden», sagt Kamber.

«Ich bin froh»

Isabel Kamber schwitzt. Sie ist bereits in der nächsten Wohnung angekommen, die – aus guten Gründen – auch im Sommer geheizt wird. Hier wohnt ein Mann, der gelähmt ist. Die Spitex bringt ihn abends ins Bett. Bis 5 Uhr wird er schlafen, dann wartet er, bis um 7 Uhr wieder die Spitex kommt. «Ich bin froh, dass es diesen Dienst gibt», sagt der Mann. «Es ist schwieriger geworden, Leute aus dem privaten Umfeld zu finden. Sie werden älter.»

Isabel Kamber zieht sich Handschuhe an, hilft dem Mann aus dem Korsett, dann per Hebelift auf die Toilette und dann ins Bett. Er gibt klare Anweisungen. Sie legt seine Hände aufs Knie, zieht die Beine an, bringt die Füsse in die richtige Stellung, legt Kissen zwischen die Beine und deckt den Mann zu. Der Mann kann sich nachher nicht mehr bewegen. Ist jetzt das Ohr, auf dem er liegt, gefaltet, wacht der Mann plötzlich auf und bleibt hilflos. Kamber schwitzt. Es ist trotz Deckenlift harte körperliche Arbeit.

Dienst ist nicht kostendeckend

«Hilfe und Pflege zu Hause» ist auf das dunkelblaue Polo-Shirt von Spitex-Chefin Kathrin Lanz gestickt. Sie bezeichnet sich als «Ur-Spitexerin», die schon dabei war, als die Spitex als gemeinnütziger Vereinsdienst begann. «Heute sind wir ein KMU», sagt Lanz, die Chefin von 70 Mitarbeitenden ist, davon rund 50 100-Prozent-Stellen. Der Spitex-Hauptsitz gleicht tagsüber einem Bienenhaus. Wäsche lagert in Boxen, am Computer planen und koordinieren zwei Frauen Hunderte von Einsätzen. Wer geht wann am besten wohin? Ohne Computer wäre das kaum möglich. Es kann sein, dass am Freitagnachmittag vier neue Einsätze kommen. «Der erste soll schon am Abend sein. Es muss laufen; von der ersten Minute an», sagt Lanz.

Zwei Jahre, noch bis im Mai 2018, dauert das nächtliche Pilotprojekt in der Region Solothurn. «Der Bedarf ist da», sagt Kathrin Lanz. «Die Menschen wollen zu Hause bleiben. Immer häufiger wird der Wunsch genannt, daheim zu sterben.» Auch die Spitalaufenthalte werden kürzer und der Altersheimeintritt hinausgezögert. Trotzdem: Beim Nachtdienst kommt es auf den Goodwill der Gemeinden an. Der Einwohnergemeindeverband will ihn in seiner Mustervereinbarung für Spitex-Organisationen nicht vorsehen. Aus Kostengründen ist höchstens ein Pikettdienst als Option eingetragen. «Es ist bei weitem nicht kostendeckend. Der Dienst belastet unser Betriebsbudget», gibt auch Lanz zu. Möglich, so ist sie überzeugt, ist der Dienst nur in grösseren Verbünden von Spitexorganisationen. «Sonst wäre es völlig unwirtschaftlich.» Der Kunde selbst bezahlt nicht mehr als tagsüber.

Isabel Kamber fährt weiter. Aufgeweckt geht die 37-jährige Pflegefachfrau durch die Nacht. Noch ein stattliches Haus besucht sie an diesem Abend; einen Mann, dessen Frau in den Ferien ist, braucht Hilfe.

Dann, kurz nach 1.30 Uhr, ist Kamber zurück im Spitex-Büro an der Solothurner St. Josefsgasse. Sie legt alle Schlüssel wieder an ihren Platz, zieht sich um und geht nach Hause. Noch bis 7 Uhr hat sie Pikett. Jederzeit kann das Natel klingeln. Um 5 Uhr geschieht es. Isabel Kamber rückt für einen verstopften Dauerkatheter aus.