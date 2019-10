Nach harter Party auf der Yacht: Solothurnerin Natalie muss um eine Rose bangen

Der Bachelor Patric Haziri weiss, wie er die 19 Damen mit Leichtigkeit auf Hochtouren bringt: Als der 29-jährige Schönling am Morgen früh in den Zimmern der Mädels steht, geht das Drama bereits los. Er werde auf dem Partyboot an der Küste von Koh Samui auf sie warten, teilt er ihnen mit. Doch sie sollen sich beeilen: Platz habe es lediglich für 10. Nach einem heftigen Drunter und Drüber sitzen 10 plus 2 Mädels im Bus. Die Solothurnerinnen Steffi, Yiankarla und Natalie mittendrin. Zur Missgunst der Frauen, die es nicht geschafft haben, quetscht sich auch die Solothurnerin Ramona mit einer anderen Kandidatin in den Bus. Das kommt nicht gut an.

Sympathiepunkte verliert die 22-Jährige auch, als sie daraufhin eine der 10 Frauen, die sich den Bootaufenthalt rechtmässig verdient haben, verdrängt: Die 12 Kandidatinnen müssen sich den Seeweg zum Partyboot, wo der heiss ersehnte Bachelor mit Cocktails auf sie wartet, schwimmend erschliessen. So manche kommen dabei an ihre körperlichen Grenzen, nicht zuletzt auch wegen dem Auftrieb, den sie jeweils am Bug und am Heck haben. Wer hätte gedacht, dass «Schlauchboote» in diesem Fall kontraproduktiv sein könnten.

Steffi und Yiankarla schaffen es als erste aufs Boot. «Für einen Papi Chulo wie ihn, würde ich alles machen», sagt die 23-jährige Grenchnerin mit dominikanischen Wurzeln und erntet für den ersten Platz Küsschen vom Bachelor. Ramona hat da doch sichtlich mehr Mühe damit. Mit letzter Kraft hievt sie sich aufs Boot. Damit ist sie die neunte auf der Yacht und trifft noch vor Natalie ein. Letzte ist Alessia, die wunderschöne Meerjungfrau aus der ersten Episode: Wasser scheint offenbar nicht ihr Element zu sein.