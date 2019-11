Nach Halloween kommt der Ärger: Duzende Meldungen gehen bei der Polizei ein

In Zusammenhang mit Halloween gingen bei der Kantonspolizei Solothurn bis zum Mittag des 1. Novembers rund ein Dutzend Meldungen ein. In den meisten Fällen wurden Hausfassaden durch geworfene rohe Eier in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen sind Liegenschaften in Biberist, Grenchen, Oensingen, Rodersdorf, Schönenwerd, Solothurn, Wangen bei Olten, Wolfwil und Zuchwil, wie Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Zusätzliche Patrouillen haben am Abend und in der Nacht im Kanton verschiedene Jugendgruppen kontrolliert. Mehrfach wurden dabei mitgeführte rohe Eier vorsorglich eingezogen oder diese den Eltern übergeben. (ksp)