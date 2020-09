Nach Fast-Unfall: Experten empfehlen für Flughafen Grenchen einen «Flugzeug-Fänger»

Der «schwere Vorfall» vom 28. September 2018 sei «auf ein spätes Aufsetzen des Flugzeuges auf der Piste mit überhöhter Geschwindigkeit zurückführen», heisst es im Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Und der Vorfall hätte mehr als nur ins Auge gehen können: Der Pilot eines einmotorigen, zweisitzigen Leichtflugzeugs Yak-52 setzte kurz nach Mittag zur Landung auf dem Flughafen Grenchen an.

Das Flugzeug geriet aber mit einer Geschwindigkeit von knapp 80 Stundenkilometer über das Pistenende hinaus, durchquerte den angrenzenden Acker und überrollte schliesslich auch die 110 Meter hinter dem Pistenende liegende, quer zur Pistenachse verlaufende Kantonsstrasse nach Arch.

Dass es beim Unfall keine schlimmeren Folgen und Verletzte gab, ist auch dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ein Autolenker das nahende Flugzeug erkannte und rechtzeitig anhalten konnte. Der Pilot forderte das Glück anschliessend gleich noch einmal heraus: Er wende die Maschine und rollte, ohne Absprache mit dem Tower, zurück in Richtung Flugplatz, wobei er die Strasse erneut überqueren musste. «Dies war eine unüberlegte, unnötige und riskante Handlung, die erneut ein Risiko für die Strassenverkehrsteilnehmer darstellte», wird dazu im Sust-Bericht wörtlich festgehalten.

Reduktion der Gefährdung bisher ausgeblieben

Nach einem ähnlichen Vorfall in St.Gallen-Altenrhein 2012 hatte die Sust in einer Sicherheitsempfehlung gefordert, dass in einer Gefahrenanalyse aller Schweizer Flughäfen auch die Gefährdung Dritter zu erfassen und zu minimieren seien. Laut Angaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt Bazl ist die Gefährdung Dritter auf Schweizer Flugplätzen Bestandteil der Gefahrenbibliothek jedes zertifizierten Flugplatzes.

Laut Sust ist im Fall von Grenchen die Archstrasse zwar Bestandteil dieser Gefahrenbibliothek. «Konkrete Massnahmen, die zu einer Verringerung der für die Benutzer dieser Kantonsstrasse herrschenden Gefährdung führen, wurden aber bisher weder vom Bazl noch vom Betreiber des Flugplatzes getroffen», kritisiert die Sust.

Ausreichende Warnhinweise

Nach Auffassung des Bazl und des Flugplatzbetreibers seien die an der Strasse angebrachten Warnhinweise ausreichend, schreibt die Sust. Aber: «Diese Einschätzung teilt die Sust nicht, weil durch Gefahrenhinweise alleine keine Minderung der eigentlichen Gefährdung erreicht werden kann.» Wie der jetzt untersuchte schwere Vorfall zeige, habe die Sicherheitsempfehlung der Sust jedenfalls «nichts an Aktualität eingebüsst.»

Im Bericht der Sust wird darauf verwiesen, dass es auf diversen grösseren Flugplätzen Vorkehrungen gebe, «die ein solches Sicherheitsdefizit abschwächen, beispielsweise mit Hilfe eines technisch angelegten Rückhaltesystems (Engineered Materials Arrestor System EMAS). Ein solches könne ein Flugzeug, welches das Pistenende überrollt, ohne Personenverletzung und mit minimalem Flugzeugschaden zu stoppen.