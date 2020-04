Nach drei gelegten Bränden bei Haus: Jetzt gibts 10'000 Franken Belohnung für Hinweise

Wer hat gleich drei Mal beim selben Haus in Selzach Feuer gelegt?

Zuletzt kam es in der Nacht auf Neujahr bei dem Mehrfamilienhaus an der Bäriswilstrasse zu einem Brand. Das Feuer breitete sich rasch auf die Fassade und einen Teil des Dachstockes aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Bei derselben Liegenschaft hat es bereits am 6. April 2019 und am 12. Oktober 2019 gebrannt. Die gesamte Schadensumme wurde auf mehrere 100'000 Franken beziffert.

Als Brandursache steht bei allen drei Bränden Brandstiftung im Vordergrund. Bisher blieben die Ermittlungen aber ohne Erfolg: «Trotz umfangreicher Abklärungen der Strafverfolgungsbehörden konnten die Vorfälle bisher nicht geklärt werden», teilt die Solothurner Staatsanwaltschaft mit. Sie bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe und setzt für Hinweise, die zu zusätzlichen Erkenntnissen und zur Ergreifung der Täterschaft führen, eine Belohnung von bis zu 10'000 Franken aus.

Entsprechende Hinweise sind an die Polizei Kanton Solothurn, Tel. 032 627 71 11 oder info@kapo.so.ch zur richten. (mgt)