Es war eine unglückliche Abfolge von Ereignissen. Zuerst fegte Anfang Januar das Sturmtief «Burglind» über Europa und brachte schweizweit rund 1.3 Millionen Kubikmeter Sturmholz mit sich. Danach folgte der trockene, langgezogene Hitzesommer. Obwohl die Sturmschäden so gut wie möglich behoben wurden, war genug Brutmaterial für den Borkenkäfer vorhanden, um sich im Sommer stark zu entwickeln. Liegengelassene und geschwächte Bäume wurden von den überwinterten Borkenkäfern dankbar angenommen, um sich dann in einer weiteren Generation zu vermehren. Ein einziges Weibchen legt bis zu 60 Eier.

«Wir erleben eine extreme Borgenkäferplage», sagt Patrick von Däniken vom Verband Bürgergemeinden und Waldeigentümer Kanton Solothurn. In diesem Sommer sei das Immunsystem der Bäume wegen der Trockenheit derart geschwächt gewesen, dass sie als neue Brutplätze dienten. Die Borkenkäfer fressen sich in die Rinde von Fichten, um sich von deren Nährstoffen zu ernähren und Eier zu legen. So konnte Ende September, aufgrund des lang andauernden Sommers, bereits die dritte Generation Borkenkäfer ausfliegen, wie Förster beobachten mussten. Deshalb müssen befallene Bäume erkannt und sofort gefällt werden, sogenanntes Käferholz. Doch wohin damit?