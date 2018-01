Der nächste Frost ist so sicher wie das Amen in der Kirche

Die Obstproduzenten Andi Steinacher, Schupfart, Kurt Rennhard, Leuggern, und Ernst Lüthi, Ramlinsburg, blickten zum Einstieg zurück auf ihre eigenen Erfahrungen anlässlich der Frosttage und -nächte. Dabei tauchten erste Ideen auf, wie man sich besser vorbereiten könne. Kurt Rennhard stellte den «Schnitzelblitz» vor, eine Erfindung seines Sohnes. Mit dem Gefährt lassen sich Schnitzel rasch und unkompliziert in den Anlagen verteilen, um sie dann in Brand zu setzen.

Leonhard Steinbauer, Leiter der Versuchsstation Obst- und Weinbau Haidegg/Steiermark, begann seinen Vortrag «Nach dem Frost ist vor dem Frost» mit der Aussage: «Der nächste Frost ist so sicher wie das Amen in der Kirche.» Verständlich legte er dar, wie Frostgefahren bekämpft werden können im Kern- und Steinobstbau und hielt fest, Obstproduzenten müssten sich immer wieder grundsätzliche Fragen stellen: An welchen Standorten kann ich noch anpflanzen? Welche Sicherheit ist für mich ausreichend? Welche Tiefsttemperaturen möchte ich bekämpfen? Mit welcher Anzahl Frostnächten ist zu rechnen? Wie will ich Schäden durch Frost verhindern (Prävention, Frostberegnung, Luftumwälzung, Frostheizung)?

Hagelversicherung kann jetzt auch Frostversicherung sein

Gespannt waren die Teilnehmer auf das Thema «Ernte- und Frostversicherung». Hansueli Lusti von der Schweizer Hagelversicherung freute sich, dass neben den bisherigen gedeckten Risiken (Hagel, Erdrutsch, Blitz, Brand, Erdbeben, Sturm, Überschwemmung, Wiederherstellung des Kulturlandes, Schneedruck) neu unter dem Namen «Klima+» das Frostrisiko eingeschlossen werden könne. Marcel Stäheli von CelsiusPro erläuterte das Angebot von Zertifikaten für Wetterrisiken. Dabei wird eine im Voraus festgelegte Summe ausbezahlt, wenn beispielsweise Frosttage und -nächte sowie bestimmt Minusgrade hintereinander sich entsprechend dem versicherten Risiko entwickeln.

«Mein Kopf ist voll von Ratschlägen, Ideen, Hinweisen und Meinungen», meinte ein solothurnischer Tagungsteilnehmer gegen Abend beim Hinausgehen, «sodass ich nun nach Hause gehen und das aussortieren muss.» So fühlten sich wohl die meisten der rund 120 Teilnehmer. Organisiert hatte die Tagung der Verband der Aargauer Obstproduzenten VAOP zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg.