Die Anzahl IV- und AHV-Bezüger, die Beiträge für Hörgeräte erhalten, ist in den letzten Jahren gesunken. Diese Veränderung gab es nicht nur im Kanton Solothurn, sondern in der ganzen Schweiz. Dementsprechend haben IV und AHV auch weniger Beiträge bezahlt. Pia Wälti, Leiterin Kommunikation der IV-Stelle Solothurn, erklärt die Hintergründe dieser Veränderungen: Ein möglicher Grund sei, dass das Vergütungssystem auf den 1. Juli 2011 geändert hat.

«Seither zahlen IV und AHV den Hörbeeinträchtigten eine Pauschalvergütung – vorher zahlten sie vereinbarte Tarifbeiträge direkt an Akustiker.» Die Pauschalbeiträge seien so bemessen, dass die Marktpreise für qualitativ hochstehende Geräte sowie deren Anpassung und Service abgedeckt seien. Es könne sein, dass die Ankündigung des Systemwechsels zu einer Zunahme geführt hat. Zudem zahle die IV alle sechs, die AHV alle fünf Jahre Pauschalbeiträge.

Sie erwarte auch, dass die Zahlen in den nächsten Jahren wieder hochschnellen. «Ich möchte aber betonen, dass dies Annahmen sind. In den letzten drei Jahren sind die Zahlen in etwa im gleichen Rahmen geblieben.» Definitiv erklären kann Wälti den Unterschied zwischen Kosten der AHV und der IV. So hat die AHV in den meisten Jahren fast doppelt so viele Hörgerätebezüger wie die IV, zahlt aber nicht viel mehr.

Das liege daran, dass das IV-System grosszügigere Beiträge spreche, so Wälti: «Die IV richtet ihre Leistungen darauf aus, die Erwerbsfähigkeit der betroffenen Personen zu erhalten. Bei Menschen im AHV-Alter geht es darum, den Kontakt mit der Umwelt und den Mitmenschen zu ermöglichen», und das sei mit einfacheren, günstigeren Geräten möglich. (NKA)