Mutterschaftsurlaub Kein Geld für Politikerinnen: Da reagierte Bern für einmal zu schnell für den Solothurner Kantonsrat Die Lösung für eine stossende Regelung in der Erwerbsersatzordnung liegt schon auf dem Tisch. Oder doch nicht? Der Kantonsrat geht in Sachen Standesinitiative noch einmal über die Bücher.

Der Fall der Berner Nationalrätin brachte den Stein ins Rollen, sie musste Mutterschaftsgelder zurückbezahlen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Üblicherweise spricht man ja von den langsam mahlenden Mühlen der Politik. Der Kantonsrat wurde nun einmal vom Tempo in Bundesbern überrascht.

Am Mittwoch sollte eigentlich über die Einreichung einer Standesinitiative zu einer stossenden Regelung in der Erwerbsersatzordnung entschieden werden: Nehmen Politikerinnen im Mutterschaftsurlaub an Parlamentssitzungen teil, verlieren sie den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung.

Nachdem schon vier andere Kantone eine Standesinitiative dazu eingereicht hatten, liegt nun bereits der Entwurf zu einer Gesetzesänderung der staatspolitischen Kommission des Ständerats vor, der eine Lösung verspricht. Damit würde die Einreichung einer weiteren Standesinititive aus Solothurn eigentlich hinfällig.

Allerdings: Die Kommissionsmehrheit des Ständerats will nur die Teilnahme an Plenarsitzungen, nicht aber an Kommissionssitzungen während des Mutterschafturlaubs erlauben. Das erachtet die Ratsleitung des Kantonsrats in ihrem Vernehmlassungsentwurf als ungenügend.

Um noch einmal über die Bücher gehen zu können, hat der Kantonsrat nun die Behandlung des ganzen Geschäfts, Standesinitiative und Vernehmlassung zum Entwurf der Ständeratskommission, auf die Novembersession verschoben.