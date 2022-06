Musik- und Tanzshow Premiere bei der Bühne Burgäschi: Geboten wird ein leichtfüssiges Sommervergnügen Am Samstag geht die Premiere der neuen Produktion der Bühne Burgäschi «Roxy und Ihr Wunderteam» über die Bühne. Wir schauten bei der Hauptprobe zu und erlebten eine mitreissende und komische Musik- und Tanzshow.

Ein operettenhaftes Sommervergnügen biete die Bühne Burgäschi mit «Roxy und ihr Wunderteam». Hanspeter Bärtschi

Wie wird unterhaltsames Musiktheater zum Hit? Wenn die Musik wie in dieser Operette von Komponist Paul Abraham eine breite Stilpalette von Jazzrhythmen, volksmusikalisch-ungarische Adaptionen, zarter Romantik bis zu Musical-Anleihen bietet. Wenn die Story ereignisreich als süffiger Cocktail erzählt wird, und wenn Bühnencrew, Orchester und die pittoreske Ausstattung für ein mitreissendes Ambiente sorgen.

Musikalische Talente entdecken

Darauf kann sich das Publikum an den kommenden Aufführungen der Bühne Burgäschi bis zum 12. Juli freuen. Den Reiz dieses grossen Auftritts macht das junge, aus professionellen Kräften bestehende Ensemble aus. Es besteht das aus wahren Multi-Talenten, die mitreissend tanzen und gleichzeitig klangvoll singen können. Dies alles verpackt mit einem ordentlich Schuss Komik und einer feinen Prise Sex-Appeal.

Humoristische und groteske Verwicklungen um eine Fussballmannschaft und ihre Fans. Hanspeter Bärtschi

In ihrer Inszenierung hat Melanie Gehrig-Walthert in der Fassung des Textes von Alfred Grünwald und Hans Weigel vielfältige Akzente herausgearbeitet und die Szenen reich bebildert. Das Geschehen auf der Bühne, welche die Breite des gedeckten Zuschauerraums ausfüllt, ist amüsant und vielfältig. Beherrscht wird das Bühnenbild von zwei riesengrossen, begehbaren Allzweck-Holzfiguren, sogenannten Töggeln, die auf Fussball als bestimmendes Element der Operette hinweisen.

Mit der Fussballmannschaft auf Tour

Das Spiel erzählt von einer fiktiven ungarischen Fussballmannschaft, die gegen die Nationalelf in London gewinnt und sich einer Revanche in ihrem Heimatland stellen muss. Eingebettet in die Geschichte ist Roxy, die sich ihrer bevorstehenden Hochzeit entzieht, abtaucht und kurzerhand mit der Mannschaft nach Ungarn fährt.

Zu heiteren Verwicklungen führt dort eine Mädchenklasse aus einem Pensionat, indem sie die Handlung ordentlich aufmischt. Roxy, die von ihrem Onkel, einem bilderbuchmässig geizigen Schotten, und ihrem abgehalfterten Verlobten verfolgt wird, solidarisiert sich mit den Mädchen und verhilft mit ihnen als anfeuernde Fans der Mannschaft zum erneuten Sieg. Knisternd entspinnen sich zudem echte und unechte Liebesbeteuerungen und -gefühle.

Tanz ist diesmal mehr als Beiwerk

Begeisternde Showtime ist in den faszinierend und einfallsreich choreografierten Tanzszenen zu erleben. Die von den 23 Mitgliedern der Fussballer- und Mädchentruppe exakt ausgeführten, sehr sportbetonten Tanzgestaltungen strahlen leichtfüssigen, sogar glamourösen Revuecharakter aus. War in früheren Burgäschi-Operetten der Tanz, der diesmal zudem ein zartes Pas de Deux, eine Steppeinlage und ein packendes Breakdance-Solo zu bieten hat, nur Beiwerk, so ist er in dieser Operette pulsierende Essenz.

Mitreissende Tanzszenen kommen nicht zu kurz. Hanspeter Bärtschi

Noch ein Wort zum Bigband-Orchester unter der Leitung von Reimar Walthert: In seinem, an ein überdimensioniertes Fussballtor erinnernden Orchesterraum entfalten alle 13 Instrumentenregister bei gut hörbaren Klangfarben überzeugend Farbe und Brillanz.

Die Operettendorf-Ansiedlung in Burgäschi mit grosszügig überdachter Tribüne und Zelten für Gastronomie und Geselligkeit zählt ebenso wie das Bühnenspiel zum Sommervergnügen der Extraklasse.