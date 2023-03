Muri Auto prallt in Baum und überschlägt sich – keine Verletzten Eine Autofahrerin kommt bei Muri von der Strasse ab und prallt in einen Baum. Ihr Auto überschlägt sich, sie bleibt unverletzt.

Nach mehrmaligem Überschlagen, kam das Unfallauto auf dem Dach zu liegen. Kantonspolizei Solothurn

Ein Selbstunfall bei Muri am vergangenen Samstagmorgen ging für eine junge Autofahrerin glimpflich aus. Sie war gemäss Polizeimitteilung in Richtung Auw unterwegs, als sie von der Strasse abkam und in einen Baum prallte. Diesen knickte durch den Aufprall um. Das Auto legte sich auf die Seite und schlitterte weiter auf die Wiese, wo es sich mehrmals überschlug und schliesslich auf dem Dach zu liegen kam.

Die Fahrerin blieb unverletzt und konnte selbständig aus dem Auto klettern. Zur Sicherheit wurde sie aber ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Die ersten Erkenntnisse der Kantonspolizei Solothurn legen die Vermutung nahe, dass die 18-Jährige kurz eingeschlafen war und es so zum Unfall kam. Sie musste den Fahrausweis abgeben.