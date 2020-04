Mord am ehemaligen Gemeindepräsidenten: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Am 14. März 2010 wurde der ehemalige Gemeindepräsident Ivo Borer in Metzerlen in seinem Haus überfallen und dabei schwer verletzt. Er verstarb später im Spital. Die Staatsanwaltschaft berichtet in einer Medienmitteilung, dass die über mehrere Jahre geführte Strafuntersuchung nun abgeschlossen sei.

Gegen die beiden Personen, die den Überfall mutmasslich organisiert und ausgeführt haben, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 40-jährigen Holländer und einen 43-jährigen Serben – beide befinden sich in Haft. Ihnen wird vorgeworfen, am 14. März 2010 in das Einfamilienhaus des Opfers eingedrungen zu sein und dem Geschädigten dort schwere Verletzungen zugefügt zu haben. Die Verletzungen führten schliesslich zum Tod Borers. Die beiden Beschuldigten werden zudem wegen bandenmässigen Raubes angeklagt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die beiden Männer im Auftrag eines dritten Beschuldigten in die Liegenschaft begaben, um Wertgegenstände und Bargeld in Millionenhöhe zu erbeuten. Vermögens- werte fanden sie jedoch nicht. Beim mutmasslichen Auftraggeber handelt es sich um einen 66-jährigen Serben. Er wird wegen qualifizierten Raubes angeklagt und befindet sich zurzeit in Serbien.

Gemäss Untersuchungsergebnis haben die Beschuldigten einen Tipp erhalten, dass es in diesem Einfamilienhaus in Metzerlen grosse Vermögenswerte geben soll. Den Strafverfolgungsbehörden ist es gelungen, die mutmassliche Tippgeberin zu ermitteln. Allerdings ist die 51-jährige Schweizerin zwischenzeitlich verstorben, weshalb die Strafuntersuchung gegen sie eingestellt wurde.

Der 40-jährige Holländer und der 43-jährige Serbe haben sich zudem wegen eines weiteren Raubüberfalles vom 3. Februar 2010 auf ein Schmuckgeschäft in Wettingen vor Gericht zu verantworten. Dem Holländer wirft die Staatsanwaltschaft weiter vor, zusammen mit einem 44-jährigen Kroaten am 29. Juni 2010 einen Dieb- stahl in einem Schmuckgeschäft in Spreitenbach verübt zu haben. (mgt)