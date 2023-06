Mitgliederversammlung Solothurner Hauseigentümerverband: Kampf gegen höhere Katasterwerte und Bedingungen für das Energiegesetz An seiner Delegiertenversammlung blickt der Hauseigentümerverband des Kantons Solothurn auf ein Jahr mit vielen Herausforderungen zurück.

25 Delegierte vertraten in Grenchen die 22'000 Hausbesitzer und -besitzerinnen an der Delegiertenversammlung des Hauseigentümerverbands (HEV) des Kantons Solothurn. Die starke Steigerung der Energiepreise machte den Mitgliedern besonders zu schaffen. Das schreibt der HEV in einer Mitteilung.

Die Wohnungsnot hingegen sei «eher der medialen Berichterstattung entsprungen als der Realität», hielt HEV-Präsident Markus Spielmann im Bericht zu seiner ersten Delegiertenversammlung fest. Eine «sympathische Note» habe die 100-Jahr-Feier letztes Jahr gesetzt.

Regierungsrat sei «grandios gescheitert»

In Kampfstimmung versetzt den HEV die erste der Zwillingsinitiativen, die Erhöhung der Katasterwerte. Die Folge davon: «ganz klar die Ja-Parole». In der Mitteilung wird der Präsident zum Thema wie folgt zitiert: «Der Regierungsrat ist grandios gescheitert und hat das Geschäft zurückgestellt.» Dies, nachdem die Vernehmlassung mehrheitlich kritische Rückmeldungen ergeben habe, «besonders von unserer Seite», so Spielmann.

Im Fokus der DV stand auch das kantonale Energiegesetz. Dass die erste Vorlage vor fünf Jahren scheiterte, schreibt der HEV auch seinem politischen Einfluss zu. So habe die Regierung festgestellt, «dass es ohne die Stimme des HEV nicht gehe».

Für den neuen Anlauf habe der HEV in der Vernehmlassung prägend gewirkt. So wird Spielmann wie folgt zitiert: «Wenn die Verordnung in der von uns angestrebten Weise (unter anderem die Aufhebung der Baubewilligungspflicht für Wärmepumpen) daherkommt, werden wir auch kein Referendum ergreifen.»

Drei Vorstandsmitglieder wollen nach Bern

Die Finanzlage des Verbandes sei solid. Der «Kampffonds» sei wie im Vorjahr letztes Jahr unberührt geblieben. Für allfällige Abstimmungskämpfe sei der Verband daher gut gewappnet.

Schliesslich richtete die Versammlungsleitung den Blick auf den Wahlherbst: Vorstandsmitglied Walter Wobmann tritt nach fünf Legislaturperioden aus dem Nationalrat zurück. Gleich drei Vorstandsmitglieder des Verbandes stellen sich zur Wahl: Sibylle Jeker (Vertreterin Dorneck-Thierstein), Thomas Fürst (Geschäftsführer und Kassier) sowie Präsident Markus Spielmann. (szr)