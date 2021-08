Mitgliederbefragung Bald «Die Mitte»? Solothurner CVP-Parteibasis gibt der Namensänderung grünes Licht Der Weg zum neuen Namen ist geebnet. In der ersten konsultativen Urabstimmung der Parteigeschichte stimmten die Mitglieder der Kantonalsektion der Umbenennung zu «Die Mitte Kanton Solothurn» deutlich zu. Das letzte Wort hat aber die Delegiertenversammlung.

Ihre Partei steht vor der Namensänderung: Sandra Kolly, CVP-Regierungsrätin. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Verdikt war letztlich deutlich: Von den fast 900 Teilnehmenden der Mitgliederbefragung sprachen sich 77 Prozent für den neuen Namen «Die Mitte» aus. Dies schreibt die Kantonalpartei in einer Medienmitteilung. Damit stützt die Basis der kantonalen CVP den Entscheid ihrer Mutterpartei. Diese hatte bereits im vergangenen November auf Bundesebene die Umbenennung zu «Die Mitte» beschlossen. Die Namensänderung war das Resultat einer Neuausrichtung.

Mit der Mitgliederbefragung, die im Juli per Brief durchgeführt wurde, ist die Umbenennung zu «Die Mitte» aber noch nicht endgültig beschlossen. Der definitive Entscheid, den neuen Namen zu übernehmen, fällt am 19. August in Oensingen an der kantonalen Delegiertenversammlung. Ziel der Befragung war, den Delegierten vor ihrem Entscheid ein Stimmungsbild der Parteibasis zu verschaffen. Der Präsident der Kantonalpartei, Stefan Müller-Altermatt, zeigte sich erfreut über das Resultat:

Stefan Müller-Altermatt, CVP-Nationalrat. Keystone

«Die Parteibasis hat sich klar für den Aufbruch ausgesprochen. Wir werden unseren Werten Freiheit, Solidarität und Verantwortung auch als Die Mitte treu bleiben.»

Der kantonale Parteivorstand empfiehlt deshalb den Delegierten, den Parteinamen am 19. August in Oensingen formell zu ändern. Der Vorstand verabschiedete den entsprechenden Antrag einstimmig. Folgen die Delegierten dem Antrag, heisst die kantonalsolothurner CVP ab dem 1. Januar 2022 offiziell «Die Mitte Kanton Solothurn». (maf)