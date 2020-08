Mit Seife und auf Distanz - die wichtigsten Fragen zum Schulbeginn im Überblick

Wie viele Risikolehrpersonen nicht an die Schulen zurückkehren, ist nicht bekannt. Auch Kinder, die zu den Risikopatienten gehören, werden besonders geschützt. Unter anderem müssen die Schulen darauf achten, dass sie auch in den Pausen nicht in engen Kontakt mit anderen Personen kommen.

Für den Schutz der Lehrpersonen sind die Schulen verantwortlich. In den meisten Fällen ist es laut Roland Misteli, dem Geschäftsführer des LSO, gelungen, eine Lösung zu finden. «Es gibt aber auch Ausnahmen», so Misteli weiter. «Es ist besonders störend, wenn Vorgesetzte die Ängste und Bedenken von Mitarbeitenden nicht ernst nehmen oder gar bagatellisieren. Wenn die Schutzmassnahmen nur unzulänglich umgesetzt werden, geht der Arbeitgeber das Risiko einer Verletzung der Fürsorgepflicht ein. Das kann unter Umständen zu haftungsrechtlichen Problemen führen.»

Im Kanton gibt es keine generelle Maskenpflicht. Punktuell kann das Tragen von Masken auf Stufe der Berufs- und Kantonsschulen angeordnet werden, wenn der nötige Abstand über längere Zeit nicht eingehalten werden kann. An der Volksschule ist die punktuelle Maskenpflicht laut dem Kanton nicht vorgesehen. Der Grund dafür ist, dass Kinder nach dem aktuellen Wissensstand seltener infiziert werden und das Virus weniger häufig weitergeben als Erwachsene.

Die genannten Schutzmassnahmen können je nach Entwicklung der Fallzahlen angepasst werden. Wenn es an einer Schule positive Fälle gibt, dann kann es zu auch zur Schliessung einzelner Klassen kommen. Auch einzelne, kurzzeitige Schulschliessungen sind laut dem Kanton denkbar.

Was ist die grösste Herausforderung in den ersten Schulwochen?

Eine der wichtigsten Fragen, welche die Lehrpersonen und Schulleitungen in den ersten Tagen beschäftigen wird, ist diejenige danach, wie die Kinder und Jugendlichen nach den Ferien zurückkommen, erklärt LSO-Präsident Mathias Stricker. «Wenn wir feststellen, dass Kinder in Risikoländer gereist sind, kann es sein, dass wir Kinder wieder nach Hause schicken müssen», so Stricker.

Für die Quarantänemassnahmen sind grundsätzlich die Eltern verantwortlich. Viele Schulen haben die Eltern deshalb bereits diese Woche per Post oder per E-Mail über allfällige Quarantänemassnahmen informiert.

Kinder, die in Quarantäne müssen, erhalten für diese Zeit Hausaufgaben. Laut Adrian Van der Floe, Präsident des kantonalen Schulleiterverbandes, werden maximal fünf Prozent der Kinder den Schulstart wegen Quarantänemassnahmen verpassen. Das sagte er gegenüber Radio SRF.

Wie gut lässt sich das Schuljahr überhaupt planen?

Seit dem Frühling müssen die Lehrpersonen den Schulalltag flexibel gestalten, und das wird auch in den nächsten Wochen noch so bleiben. Langfristige Planungsunsicherheiten für das Schuljahr gibt es zum Beispiel in Bezug auf Schulreisen und Klassenlager, aber auch in Bezug auf die aktuellen Richtlinien an den Schulen. Je nach Pandemieverlauf müssen diese bereits vor den Herbstferien wieder verschärft werden.

«Bisher gingen die Lehrpersonen pragmatisch um mit der Situation und haben stets das Beste daraus gemacht. Wir haben alle gelernt, kurzfristige Entscheidungen zu treffen», so Mathias Stricker zu der anhaltenden Planungsunsicherheit.

Können allfällige Wissenslücken, die im vergangenen Schuljahr entstanden sind, im nächsten Schuljahr geschlossen werden?

Für die Lehrpersonen sei es nicht ganz leicht, herauszufinden, wie viel Wissen im Fernunterricht tatsächlich verloren ging. Grund dafür sei der Sommerferieneffekt, erklärt Mathias Stricker. «Die Kinder waren fünf Wochen lang nicht in der Schule. Es gibt Studien, die zeigen, dass in dieser Zeit Wissen verloren geht.»

Die Lehrpersonen hätten deshalb aufgelistet, was in der Zeit im Fernunterricht nicht behandelt werden konnte. Wird eine Klasse von einer anderen Lehrperson weitergeführt, dann ist diese darüber informiert und kann den Stoff im kommenden Schuljahr einbauen.

In einigen Fällen sei es zudem möglich, den Stoff auf einer anderen Stufe nachzuholen: «Der Schulstoff ist oft zirkular aufgebaut, ein Teil wird regelmässig wiederholt. Es ist wichtig, die gesamte Schullaufbahn von neun Jahren im Blick zu haben und sich nicht nur auf ein einzelnes Schuljahr zu konzentrieren.»

In Einzelfällen sei es aber durchaus der Fall, dass viel Wissen verloren gegangen ist. «Es gibt Jugend­liche, die sind in der Zeit des Fernunterrichts völlig abgetaucht», so Stricker. «Hier braucht es schnelle Lösungen, damit Ressourcen für allfällige Zusatzlektionen für unterstützenden Unterricht gesprochen werden können.»